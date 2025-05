Playoff Serie C, Pescara-Audace Cerignola 1-1 pagelle: Salvemini risponde a Merola, Delfino in finale

Serie C i top e flop della gara di ritorno dei playoff tra abruzzesi e pugliesi. Continua il sogno per la formazione biancazzurra, allenata da Silvio Baldini.

Sono passati 15 anni dall’ultima volta in cui il Pescara giocò una finale di playoff. All’epoca in panchina c’era Di Francesco, oggi Baldini un altro fautore del calcio offensivo. Dopo il perentorio 4-1 dell’andata, il Delfino chiude la pratica Audace Cerignola facendo 1-1 davanti al proprio pubblico. Al gol di Merola risponde un colpo di testa preciso di Salvemini. Nella ripresa rosso a Ligi tra i pugliesi. I biancazzurri si giocheranno tutto contro la Ternana.

Si parte dal 4-1 dell’andata

La partita di andata è quasi una sentenza. L’Audace Cerignola è comunque chiamato a tentare l’impresa, disperata considerato l’1-4 rimediato davanti al proprio pubblico. Al Pescara, invece, tocca semplicemente amministrare, sebbene mister Baldini abbia redarguito i suoi alla vigilia chiedendogli di impostare l’incontro come se si partisse da 0-0. L’atmosfera all’Adriatico è quella delle grandi occasioni: in palio c’è la finale dei playoff di Serie C.

Cerignola a testa alta: prende gol e reagisce

Il primo tempo è frizzante. Il Cerignola ci prova con coraggio e colpisce una traversa con Tascone. A passare in vantaggio però, dilatando ulteriormente la differenza, è il Pescara con il perfetto inserimento in area di rigore di Merola dopo 23 minuti di gioco. I pugliesi non demordono e trovano il pari con il colpo di testa di Salvemini. Con Plizzari autore di qualche parata di livello.

Il rosso a Ligi chiude ogni porta

Nella ripresa non cambia il copione della partita. Sono sempre gli ospiti a cercare forsennatamente l’assalto con il Pescara che va in difficoltà. L’episodio che cambia il match arriva però con l’ausilio del Var che spinge l’arbitro ad estrarre cartellino rosso per Ligi per un fallaccio su Valzania. A quel punto non resta che far scorrere il tempo. In finale di playoff di Serie C ci vanno i biancazzurri. Ma non è una sorpresa.

Top e flop del Pescara

Merola 7 Bravo a trovare i tempi giusti per siglare l’1-0.

Bravo a trovare i tempi giusti per siglare l’1-0. Plizzari 6,5 Sempre molto attento nelle uscite e sicuro tra i pali.

Sempre molto attento nelle uscite e sicuro tra i pali. Tonin 6,5 Non va al bersaglio quest’oggi ma è sempre tra i più frizzanti.

Non va al bersaglio quest’oggi ma è sempre tra i più frizzanti. Moruzzi 6,5 Da una sua discesa con cross arriva il gol di Merola. Assist prezioso.

Da una sua discesa con cross arriva il gol di Merola. Assist prezioso. Letizia 5 Si fa prendere alle spalle sul gol di Salvemini e difensivamente non è l’unico errore commesso.

Top e flop dell’Audace Cerignola