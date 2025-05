Serie C, Atalanta eliminata: l’Audace Cerignola passa tra le proteste. Pescara avanti sognando Verratti, in semifinale Vicenza e Ternana

La formazione Under23 dell’Atalanta costretta a lasciare la corsa playoff dopo un doppio pareggio, gli abruzzesi chiudono i conti con la Vis Pesaro e aspettano Verratti

Il quadro dei playoff di serie C continua a delinearsi. Sono infatti state decise le quattro semifinaliste che si giocheranno la promozione nella serie B, si tratta di Audace Cerignola, Pescara, Vicenza e Ternana.

L’Atalanta recrimina, festeggia il Cerignola

Niente da fare per l’Under 23 dell’Atalanta che dice addio ai playoff di serie C dopo due pareggi contro l’Audace Cerignola. Dopo soli tre minuti Vlahovic viene atterrato dal portiere avversario Greco, l’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso. Ma il Var revoca la decisione. Al 12’ il vantaggio della Dea con la rete di Cerasoli. La squadra bergamasca ha più di un’occasione per il raddoppio ma nella ripresa prima arriva il pareggio di Salvemini, poi la rete del sorpasso con Volpe. L’Atalanta non ci sta con Vavassori che firma la rete del pareggio.

L’altro episodio che contesta l’Atalanta arriva al 33’ del primo tempo quando Martinelli colpisce con una manata l’attaccante bergamasco De Nipoti ma viene sanzionato con un cartellino giallo. Nella gara di andata invece il giudizio, stando almeno ai nerazzurri, sarebbe stato decisamente diverso visto che in un episodio simile Scheffer ha subito l’espulsione e poi due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo.

Pescara a valanga sulla Vis

Tutto facile per il Pescara che dopo la vittoria nella gara d’andata controlla senza grande difficoltà anche il match di ritorno contro la Vis Pesaro. C’erano poche speranze per i marchigiani di rimettere in discussione il match, gli abruzzesi non le hanno concesse e hanno chiuso la pratica che gli consente di giocare la semifinale contro il Vicenza. Il tutto nei giorni nei quali si parla del ritorno di Marco Verratti sia nelle vesti di giocatore che di futuro proprietario.

Ternana col brivido, Giana Erminio eliminata

La Ternana ha dovuto patire per 90 minuti per avere la meglio del Giano Erminio. Dopo la sconfitta nella gara d’andata, gli umbri sapevano di dover trovare una partita di altissimo livello per alimentare il sogno promozione. Dopo una lunga rincorsa a metà del secondo tempo arrivano prima il gol di Ferrante poi quello che chiude ogni discorso di Casasola.

Ferrari mette al sicuro il Vicenza

Una vittoria da difendere ma contro il Crotone, il Vicenza non ha avuto vita facile. I veneti provano subito a spingere e al 20’ trovano con Ferrari (migliore in campo) la rete che mette al sicuro la qualificazione alla semifinale. Splendida la rete dell’attaccante che dribbla un avversario e poi batte D’Alterio. Il Crotone prova a reagire con Tuminello ma nella ripresa sono i padroni di casa che hanno un paio di opportunità per raddoppiare.