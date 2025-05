Playoff serie C: poker Pescara, s’inceppa l’Atalanta, rinasce il Vicenza

Il Pescara rimonta e batte la Vis Pesaro (da 0-2 a 4-2), il Vicenza avvicina la semifinale. Il Cerignola sbaglia un rigore a Bergamo, bene la Giana

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri le 4 gare di andata dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Vittorie che profumano di qualificazione in semifinale per il Vicenza (2-1 a Crotone) e Pescara (4-2 a Pesaro). La Giana Erminio ha sorpreso la Ternana (1-0), mentre Atalanta Under 23 e Cerignola si sono annullate con uno 0-0.

Colpo Vicenza, il Crotone si arrende

Nella gara inaugurale dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro, il Vicenza si è imposto 2-1 a Crotone, esordendo con una poderosa vittoria che avvicina sensibilmente la semifinale (ai veneti basterà anche perdere con un gol di scarto per superare il turno). Il Vicenza colpisce due traverse con Rauti e Morra, che poi sbaglia un rigore (parato da D’Alterio), ma vince comunque la partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leverbe apre le danze nel recupero del primo tempo, con un colpo di testa, ma a metà ripresa Murano pareggia i conti e fa sperare il Crotone, trafitto al 27’ dal guizzo di De Col, sull’assist di Costa. Nel finale espulso Cargnelutti per doppia ammonizione (al ritorno ai pitagorici mancherà anche Di Pasquale, difesa da ricostruire per Longo).

Ribaltone Pescara, da 0-2 a 4-2. Baldini vede la semifinale

Pirotecnico 4-2 in rimonta del Pescara ai danni della Vis Pesaro, avanti di due reti al 15’ del primo tempo. Cannavò sorprende la difesa abruzzese e manda in porta prima Orellana e poi Nicastro. Tramortito, ma non affondato, il Pescara è tornato in partita con Meazzi al 35’, sull’assist di Ferraris, che al 5’ della ripresa ha pareggiato i conti facendosi trovare sotto porta sull’invito dello stesso Meazzi.

La partita è scivolata via senza grossi sussulti fino al corposo recupero assegnato (8’, poi diventati 10’, per i soccorsi effettuati a un tifoso pesarese colpito da un malore e per il grave infortunio al biancorosso Schiavon), quando Letizia ha sparato in porta dalla distanza beffando l’incerto Vukovic e Bentivegna ha calato il poker servito da Dagasso, bravo nel portar via palla a Di Renzo.

Fonte: LPS

Hurrà Giana Erminio, rammarico Cerignola

Vittoria di misura per la Giana Erminio, che non smette di stupire e stende pure la corazzata Ternana, entrata in gioco ieri. La squadra di Chiappella, davanti a oltre 3.000 spettatori (più di 600 provenienti dall’Umbria), si è imposta con un gol di Tirelli, servito da Marotta, lesto a scappar via a Donati per insaccare con un diagonale alle spalle di Vannucchi.

Nell’ultimo incontro di ieri, pareggio senza reti tra Atalanta Under 23 e Cerignola, disputato al Gewiss Stadium. Rammarico per gli ospiti che hanno fallito un calcio di rigore con Capomaggio al 25’ della ripresa. Orobici in 10 nel finale per il rosso a Scheffer che salterà la gara di ritorno.

Lega Pro, quarti di finale, le gare di ritorno

Il ritorno delle 4 sfide dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro si disputeranno mercoledì sera, con calcio di inizio alle ore 20: Vicenza-Crotone, Ternana-Giana Erminio, Pescara-Vis Pesaro e Cerignola-Atalanta Under 23. In caso di parità di risultato al termine dei 90’ regolamentari, passa il turno la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare (Vicenza, Ternana, Pescara o Cerignola).