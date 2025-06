Serie C, la composizione dei gironi: la Juve torna a Nord, l'Inter Under 23 potrebbe incrociare la Sampdoria

Ultimissimi verdetti tra campo e tribunale con la Lega Pro che si prepara a presentare i tre raggruppamenti definitivi. C'è tempo fino a martedì per i ricorsi

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

In attesa del doppio match salvezza tra Salernitana-Sampdoria (stasera il primo atto a Marassi), la Serie C si prepara a delineare i raggruppamenti della prossima stagione, tra incertezze e speranze. Diverse, infatti, le squadre appese a un filo le quali devono ancora regolarizzare la propria partecipazione alla terza divisione italiana, altre, invece, già iscritte sono al lavoro per programmare l’imminente calciomercato estivo.

Le ipotesi sul piatto

I blucerchiati della Sampdoria (retrocessi sul campo prima della penalizzazione inflitta al Brescia), nel caso in cui non dovessero riuscire nell’impresa salvezza, verrebbero inseriti nel raggruppamento B, ovvero quello del Rimini. E sarebbe proprio la squadra blucerchiata la super favorita del girone insieme alla Ternana (eliminata in finale), viste le promozioni di Entella e Pescara (liguri saliti direttamente, formazione abruzzese, invece, che ha vinto la finale proprio contro le Fere). Non è da escludere nemmeno un inserimento della Torres la quale nutre speranze di vertice nel caso in cui la Sampdoria dovesse salvarsi. In caso di vittoria della Salernitana, il girone C è già praticamente fatto. Ma nell’ipotesi di una retrocessione dei campani, una tra Guidonia e Latina verrà traslocata nel girone B.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’incognita Brescia nel girone A

Tiene banco da ormai diverse settimane, invece, il discorso legato al Brescia Calcio. Il club lombardo, infatti, è ufficiosamente fallito con Massimo Cellino che non ha rispettato le date di scadenza degli ultimi stipendi. Diverse però le voci che girano a Brescia, dove l’ex Presidente del Cagliari potrebbe provvedere agli adempimenti richiesti per iscrivere la squadra in Eccellenza; ma non è da escludere una nuova fusione che potrebbe nascere tra Brescia e Feralpisalò, con il numero uno della società gardesana sempre più interessato alla squadra della città. In ogni caso, la Feralpi potrebbe lasciare il titolo sportivo con il fine di far tornare a splendere il sereno a Brescia; il Ravenna verrebbe ripescato; mentre l’alto posto vacante spetterebbe al Caldiero Terme (riammesso dopo la retrocessione). Da capire bene anche il futuro della Virtus Verona che potrebbe venire inserita nel raggruppamento del Rimini, ovvero il girone B.

Il futuro dell’Inter Under 23

Terremoto nel raggruppamento B con la SPAL che nei giorni scorsi ha dichiarato di ripartire dai dilettanti. La formazione emiliana verrà quindi sostituita dall’Inter Under 23 (Stefano Vecchi è in pole per la panchina), che farà il suo debutto in Serie C. Resta fuori il Milan Futuro che dopo la retrocessione maturata negli spareggi play-out dovrà necessariamente ripartire dalla Serie D. Il Milan Futuro, che quindi dovrà giocare in Serie D, dopo la retrocessione, avvenuta per mano proprio da parte della Spal. Insomma il tempo stringe, c’è tempo fino a martedì 17 giugno per presentare i ricorsi delle squadre interessate, poi sarà tutto più chiaro. Torna invece a giocare al nord la Juventus, che dopo una stragione da trasferte complicati, ha l’occasione di giocare più vicino casa e con una situazione logistica decisamente più comoda nel girone A.

GIRONE A: Albinoleffe, Alcione, Arzignano, Bra, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pro Patria, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Juventus Next Gen.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro, Virtus Verona, Caldiero Terme o Ravenna, Sampdoria o Guidonia o Latina, Inter o Atalanta Under 23.

GIRONE C: Audace Cerignola, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Guidonia o Salernitana, Latina o Salernitana, Monopoli, Picerno, Potenza, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani, Inter o Atalanta Under 23.