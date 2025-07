Serie C, domani i gironi: come saranno i raggruppamenti. C'è anche l'Inter U.23, ecco dove giocherà

Sta per nascere la nuova C con una novità: la presenza della seconda squadra dell'Inter che sarà allenata da Vecchi. Tutto quello che c'è da sapere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sta per nascere la Serie C 2025/26. Ancora un giorno d’attesa e poi saranno svelati i raggruppamenti dei tre gironi con una novità assoluta: la presenza dell‘Inter U.23, che va ad aggiugersi a Juventus Next Gen e Atalanta U23. Non ci sarà, invece, Milan Futuro, retrocesso in Serie D. Ecco come potrebbero essere distribuite le 60 squadre della terza serie e quando sarà reso noto il calendario.

Serie C, domani i gironi: date, paletti e novità

Domani, venerdì 25 luglio, prenderà forma la nuova Serie C. Sì, perché sarà stabilito in quali dei tre gironi suddivisi per area geografica finiranno le sessanta squadre ai nastri di partenza. La novità assoluta è rappresentata appunta dall’Inter Under 23, che andrà a fare compagnia a Juventus Next Gen e Atalanta U23.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inter e il Ravenna sono i due club ripescati al posto di Spal e Brescia, con la Pro Patria che è stata riammessa al posto della Lucchese. Ricordiamo che Juventus e Atalanta cambieranno girone rispetto alla scorsa annata: dunque, i bianconeri non giocheranno nel Girone B, mentre gli orobici non potranno far parte del Girone A. Altre date da cerchiare in rosso sono quella di sabato 26 luglio, quando sarà effettuato il sorteggio della Coppa Italia Serie C e di lunedì 28 luglio, giorno in cui sarà svelato il calendario dei tre gironi.

In quale girone potrebbe finire l’Inter U.23 e dove giocherà

Dal Consiglio Federale è arrivato il via libera all’ammissione dell’Inter U.23, che sarà allenata da Stefano Vecchi. La seconda squadra nerazzurra sta già svolgendo il ritiro a Riscone di Brunico e giocherà la sua prima amichevole domenica 27 luglio a Trento contro la formazione locale, con fischio d’inizio fissato alle 18:30.

In attesa che sia rivelato il nome ufficiale, è già stato deciso dove giocherà l’undici di Vecchi: le partite casalinghe saranno disputate all’U-Power Stadium di Monza. In merito al girone d’appartenenza, non potrà essere lo stesso di Juve e Atalanta, per cui al momento ogni scenario è possibile.

La nuova Serie C tra ritorni e grandi sfide

È vero, non ci sarà Milan Futuro. E neppure il Brescia per le vicende che hanno caratterizzato l’estate da incubo delle Rondinelle. Poteva esserci la Sampdoria per la prima volta nella sua storia, ma ‘grazie’ ai lombardi i blucerchiati hanno evitato la retrocessione diretta, spedendo in C la Salernitana dopo il playout. Proprio i granata daranno vita a un derby campano tutto da seguire col Benevento nel Girone C. E sarà molto interessante anche il confronto tra Catania e Cosenza. Poi, due ritorni importanti: la terza serie accoglie con piacere Sambenedettese e Livorno.

I possibili gironi:

Girone A

Vicenza, Triestina, Pro Vercelli, Lecco, AlbinoLeffe, Novara, Virtus Verona, Lumezzane, Renate, Pergolettese, Arzignano, Dolomiti Bellunesi, Ospitaletto, Pro Patria, Giana Erminio, Cittadella, Feralpisalò, e una seconda squadra U23 (Inter U23 o Juventus Next Gen).

Girone B

Arezzo, Livorno, Sambenedettese, Perugia, Ascoli, Carpi, Gubbio, Pontedera, Ravenna, Rimini, Torres, Ternana, Vis Pesaro, Forlì, Campobasso, Pineto, Pianese, Guidonia, e una seconda squadra U23 (Inter U23, Juventus Next Gen o Atalanta U23).

Girone C

Catania, Benevento, Salernitana, Cosenza, Crotone, Foggia, Trapani, Audace Cerignola, Monopoli, Potenza, Siracusa, Casarano, Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento, Latina, Picerno, Team Altamura, e una seconda squadra U23 (Inter U23 o Atalanta U23).