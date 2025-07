Calciomercato Serie C: Okaka si allena con il Ravenna, Pezzella alla Casertana, Tribuzzi al Vicenza

Doppio colpo amarcord per la squadra di Marchionni, che attende l'ufficialità del ripescaggio tra i Pro. L'Arezzo blinda Pattarello, tanti esuberi dell'Avellino verso la terza serie

Sono ore importanti anche in Serie C, dove il mercato sta iniziando a regalare colpi davvero importanti per la categoria. Riflettori puntati sull’ambizioso Ravenna, il cui ripescaggio tra i Pro è soltanto una formalità: per questo motivo, si pensa a un doppio innesto amarcord, da consegnare ufficialmente a Marchionni. Tribuzzi viaggia verso Vicenza, mentre l’Arezzo accontenta Bucchi e formalizza il rinnovo di Pattarello. Entriamo nel dettaglio di tutte le trattative e gli affari conclusi nella giornata di oggi, martedì 22 luglio, in Serie C.

Ravenna, tra ripescaggio e colpo amarcord: ecco Stefano Okaka

A due giorni dall’ufficialità del ripescaggio tra i professionisti, che sarà ratificato giovedì alle ore 11 dal Consiglio Federale, il Ravenna riparte dalle certezze dello scorso campionato di Serie D e da un inaspettato colpo ad effetto: in prova l’ex Udinese Stefano Okaka, che si allena già da qualche giorno agli ordini di Marco Marchionni, al pari di Giulio Donati, capitano e trascinatore del Monza di Galliani fino a qualche anno fa.

Okaka, senza squadra da due stagioni, ha svolto le visite mediche con il Ravenna e sta provando a convincere l’allenatore e lo staff tecnico giallorosso sul campo. La sua ultima apparizione risale all’8 maggio 2023, quando vestiva ancora la maglia dell’Istanbul Basaksehir in Turchia. Alla soglia dei 36 anni, il talento cresciuto nelle giovanili della Roma può vantare la bellezza di 178 presenze in Serie A, arricchite da 34 gol e 14 assist.

Calciomercato Serie C, tra rinnovi e nuovi volti: l’Arezzo blinda Pattarello, Pezzella alla Casertana

Rinnovi, acquisti e cessioni in giro per la C. L’Arezzo, nel giorno dell’attesissima amichevole con il Napoli di Antonio Conte, blinda il numero 10 Pattarello, prolungando il contratto dell’attaccante amaranto fino al 30 giugno 2028. Sospiro di sollievo per Bucchi dopo le tante offerte arrivate per il classe ‘99. La Salernitana, invece, ha presentato a stampa e tifosi l’ex Bari Matino, mentre il Livorno ha ingaggiato lo svincolato Noce, chiamato a rinforzare la corsia destra amaranto, e Kevin Haveri, prodotto del settore giovanile del Toro.

Affare fatto tra Pergolettese e Torino per il prestito di Jacopo Antolini, che sarà gialloblù fino al prossimo 30 giugno. Nel girone C, intanto, la Casertana ha ufficializzato l’acquisto di Salvatore Pezzella dall’Avellino e si prepara ad accogliere anche il giovane Arzillo, sempre dai biancoverdi. La Cavese, a sua volta, pesca in casa irpina e chiude per il classe 2005 Di Paola, prima di risolvere il contratto con Lorenzo Tropea, destinato alla D.

La Scozia fa spese in casa Sambenedettese, Tribuzzi al Vicenza

La Sambenedettese saluta Kerjota, che vola in Scozia per firmare con gli Hearts. Ufficiale il suo trasferimento in terra britannica. Tra le neopromosse, molto attivo anche il Guidonia Montecelio, che porta a casa il sì di Falleni. Innesto in attacco per i laziali di Ciro Ginestra, che potrà usufruire delle qualità del classe 2003, che arriva a titolo definitivo dall’Atalanta. Proprio l’U23 bergamasca, lascia andare il talentuoso Italeng, approdato a titolo temporaneo al Südtirol in Serie B.

Il Vicenza, nel raggruppamento settentrionale, sta per chiudere il colpo Tribuzzi dall’Avellino: affare in chiusura sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tanti gli esuberi per i Lupi, che cercano una sistemazione anche per Michele D’Ausilio, Gabriele Gori e Sonny D’Angelo: sul fantasista classe 2000 ci sono Ascoli, Campobasso, Crotone e Catania, mentre l’attaccante ex Fiorentina ha preso tempo con il nuovo Union Brescia in attesa di una chiamata dalla B. Il centrocampista palermitano, dal canto suo, è vicinissimo al Gubbio.