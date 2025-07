Napoli-Arezzo, campioni d'Italia contro il passato di Conte e De Bruyne, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Prima amichevole in calendario per gli azzurri che stanno accelerando anche sul versante del mercato e chiudere una rosa già stratosferica

La prima di Antonio Conte e del suo Napoli brand-new avviene contro una delle prime squadre allenate dal tecnico salentino. Oggi gli azzurri, e l’allenatore, incominciano a testare la propria condizione fisica dopo i primi giorni di ritiro a Dimaro dove si sono trasferiti i giocatori, staff tecnico e addetti ai lavori.

Gli azzurri di Conte si metteranno alla prova martedì 22 luglio alle ore 18:00 contro l’Arezzo, formazione che milita nel girone B della Serie C e che nella stagione appena conclusa è arrivato fino al secondo turno dei playoff.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’amichevole di debutto per il nuovo Napoli 2025/26

Un’amichevole di quelle centrali, alla ripresa, per comprendere a che punto siamo e dove vuole arrivare Conte in vista dell’inizio del campionato, con i campioni d’Italia che esordiranno sabato 23 agosto a Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo. Esordio nel Napoli per Kevin De Bruyne, tra i più attesi dai tifosi. Di seguito le informazioni sull’amichevole più attesa di questo pomeriggio:

Partita: Napoli-Arezzo

Data: martedì 22 luglio 2025

Dove: Stadio Comunale Dimaro (Trento)

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN, Sky Primafila, OneFootball

Streaming: DAZN, SkyGo, OneFootball

Competizione: Amichevole

Dove vedere Napoli-Arezzo in tv

La partita tra Napoli e Arezzo verrà trasmessa in diretta in pay-per-view, al prezzo di 9,99€, su tre piattaforme: DAZN, Sky e OneFootball. Per quanto riguarda DAZN, il match può essere acquistato sia dai clienti già abbonati sia da chi non ha sottoscritto l’abbonamento previa registrazione.

Su Sky invece l’acquisto è riservato alle persone già abbonate, andando sulla sezione “Primafila”. Su OneFootball è necessario iscriversi via web o App mobile e procedere con l’acquisto. In tv è visibile scaricando l’applicazione attraverso Android Tv, Apple Tv, Fire Tv, LG e Samsung.

Dove vedere Napoli-Arezzo in streaming

Per seguire l’amichevole live in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Stesso discorso per Sky attraverso SkyGo e OneFootball.

Probabili Formazioni Napoli-Arezzo

Conte verosimilmente darà spazio a tutti i giocatori disponibili, con spazio anche ai neo entrati in rosa a seguito della campagna acquisti in corso: spazio, dunque, a Kevin De Bruyne, ma ci sarà curiosità anche per alcuni nuovi acquisti come Lucca, Lang, Beukema e Marianucci.

L’allenatore dell’Arezzo è Cristian Bucchi, ex proprio del Napoli. Tra gli ex figura anche Jacopo Dezi, uno dei calciatori più esperti degli amaranto. Ecco le probabili formazioni, ad ora: