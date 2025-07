Calciomercato Serie C: Sturaro si ritira, Dalla Morte passa al Benevento. La Salernitana punta Tumminello

Tutte le notizie di giornata del calciomercato di Serie C: l'ex Juve Sturaro si ritira dal calcio giocato e allenerà nel settore giovanile del Catania

Il mercato della Serie C entra nel vivo. I direttori sportivi vogliono fornire ai vari allenatori la maggior parte delle rose già pronte prima dell’inizio dei ritiri estivi. La notizia più eclatante della giornata arriva da Catania con il ritiro di Stefano Sturaro. A soli 32 anni il centrocampista ex Juve e Genoa ha deciso di lasciare il calcio giocato, ma andrà ad arricchire lo staff tecnico del club etneo. Infatti Sturaro sarà integrato tra gli allenatori del settore giovanile dei siciliani.

Rinforzo per la Juve Next Gen. Della Morte va al Benevento

Passando al calciomercato attivo, il Benevento piazza un colpo di qualità assicurandosi Matteo Della Morte. L’attaccante classe 1999 si trasferisce in giallorosso dal Vicenza con la formula del prestito “con diritto di opzione e obbligo di riscatto condizionato”. Un acquisto che certifica le ambizioni della squadra sannita che punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, dopo l’eliminazione ai playoff della scorsa stagione contro la Juventus Next Gen. Proprio i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Stefano Mangiapoco. Il portiere classe 2004 arriva dalla Giana Erminio e ha firmato un contratto fino al 2028.

Ronaldo lascia Vicenza e l’Italia dopo 17 anni. Salernitana scatenata

Se il Benevento continua a rinforzare la squadra, la Salernitana non resta a guardare. Dopo l’arrivo di Roberto Inglese dal Catania, il club campano ha messo gli occhi su Filippo Berra, difensore proprio dei sanniti, e starebbe lavorando anche per portare in granata Marco Tumminello dal Crotone. Inoltre, in giornata è attesa la chiusura per l’arrivo di Capomaggio dal Cerignola. Dopo la retrocessione con la sconfitta ai playout contro la Sampdoria, la squadra di Iervolino vuole subito ritornare in cadetteria. Sul fronte cessioni, il Vicenza, oltre a Della Morte, perde anche Ronaldo Pompeu. Il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano l’Italia dopo 17 anni per firmare con il Club Deportivo Castellón, nella Serie B spagnola. Non solo uscite per il Vicenza che è sempre più vicino a chiudere per Alessandro Capello, attaccante classe 1995 in attesa delle visite mediche.

Il Cittadella definisce la cessione di Tronchin in Serie B

Il Pontedera ha ufficializzato l’arrivo i prestito del portiere Tommaso Vannucchi dalla Fiorentina, protagonista nella Primavera viola e già nel giro dell’Under 18 azzurra, e nel frattempo cede Marco Vanzini al Cipro FC AyaNapa. Nel girone A, il Cittadella definisce la cessione di Tronchin al Sudtirol e l’Albinoleffe annuncia l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Alessandro Lombardi dal Rimini, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C con i romagnoli. Rimanendo al Nord, il Lumezzane accoglie Caccavo dall’Ascoli e l’Arzignano annuncia l’arrivo del portiere Nespola, in prestito dal Palermo. Il Sorrento continua a rinforzarsi con gli arrivi ufficiali di Kurt Shaw e Manuel Tonni, quest’ultimo reduce da un’ottima stagione in Serie D con il Terracina, mentre il Latina annuncia la firma di Federico Pace dal Monopoli. Nuovi arrivi anche per il Trento, che ufficializza Christian Corradi e per il Cerignola, che accoglie Antonio Sabbatani, attaccante classe 2002 svincolatosi dal Team Altamura, e del giovane Ballabile dal Napoli Under 19.