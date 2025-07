Calciomercato Serie C: Salvemini a Benevento, Inglese alla Salernitana, il Vicenza tenta Tribuzzi

Trattative e affari conclusi nei primi giorni di mercato in Lega Pro: campane protagoniste, ma non solo. Si muovono anche Trapani e Catania

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Entra nel vivo anche il mercato in Serie C, con Benevento e Salernitana assolute protagoniste nel girone C, nonostante le tante difficoltà riscontrate nella stagione appena trascorsa. Si muove il Vicenza del patron Rosso, che si è recentemente affidato a Fabio Gallo, ma non solo. Michele Pazienza modella la Torres nel gruppo B, in attesa di capire come opereranno le squadre B. Sullo sfondo la formazione U23 dell’Inter, con Juve e Atalanta che potrebbero presto cambiare pelle.

Vicenza su Tribuzzi e Vitale, Tronchin piace in B

Dopo aver fallito nuovamente la missione Serie B, il Vicenza non ha intenzione di condurre un campionato anonimo. Fabio Gallo, reduce dalla promozione in B con la Virtus Entella, ha preso il posto di Stefano Vecchi e ha chiesto Alessio Tribuzzi dell’Avellino per rinforzare le corsie esterne. In dirittura d’arrivo, invece, l’affare Mattia Vitale, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Crotone.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Pro Vercelli ha ufficializzato il rinnovo di Alessandro Carosso, mentre il Lumezzane ha formalizzato la cessione di Corti alla Pergolettese. In casa Cittadella, invece, non mancano le richieste per Simone Tronchin, su cui ci sono Juve Stabia, Pescara e Sudtirol.

Il Trento ha risolto il contratto con Adil Titi, mentre il Renate ha definito l’acquisto di Gianluca Rossi, centrocampista classe 2005 di proprietà del Genoa. Alla Giana Erminio piace Domenico Valentino, ma c’è da battere la concorrenza del neopromosso Siracusa.

Nel girone B Biagetti passa alla Torres

Prosegue l’avventura di Riccardo Bastianelli con i colori della Vis Pesaro, che vuole essere ancora protagonista nel girone B. Perugia ed Arezzo in competizione per Armando Anastasio del Catania, che non farà parte del progetto tecnico etneo 2025/26.

Torres, fatta per Christian Biagetti, difensore classe 2004 che ha sottoscritto un contratto triennale con la squadra allenata da Michele Pazienza. Ufficiale l’arrivo in Sardegna di Lattanzio, reduce dall’esperienza con la Clodiense. Livorno ed Ascoli, invece, in corsa per Gregorio Tanco, ex Legnago Salus. La Pianese, invece, ha rinnovato con il portiere Filippis, ancora in prestito dall’Empoli.

Benevento e Salernitana scatenate nel girone C, il Trapani di Antonini rilancia

Il girone C ha già dei padroni. Dopo essersi laureato “campione d’inverno” lo scorso anno, il Benevento del presidente Vigorito ha sciupato un vantaggio importante e gettato via un intero campionato nel girone di ritorno, pur non cambiando elementi all’interno dello spogliatoio. Ora, la musica è decisamente cambiata: conferme per Gaetano Auteri e il direttore Marcello Carli, che hanno messo alle spalle settimane di riflessione e sono riusciti a chiudere subito operazioni di spessore.

Dai gol di Francesco Salvemini alle qualità di un giovane come Raffaele Romano, entrambi arrivati dall’Audace Cerignola, fino ad arrivare ad Edoardo Pierozzi e Pietro Saio: il primo si è svincolato dalla Fiorentina dopo la parentesi vincente con il Pescara di Baldini, mentre l’ex centrale della Cavese consentirà al tecnico di Floridia di riproporre il “suo” 3-4-3.

L’altra regina del mercato di C, in questi primissimi giorni della sessione estiva, è senza dubbio la neoretrocessa Salernitana, che ha scelto di lanciare chiari segnali a tifosi e addetti ai lavori, aggiudicandosi le prestazioni sportive di attaccanti top come Roberto Inglese e Franco Ferrari, reduci dalle rispettive esperienze con Catania e Vicenza.

Non è finita qui: è fatta anche per Tiago Casasola, esterno che indosserà la maglia granata per la terza volta in carriera. Un gradito ritorno dalle parti dell’Arechi. Piacciono anche Capuano della Ternana e lo svincolato Matteo Arena, che ha recentemente salutato la SPAL. Per quest’ultimo, forte la concorrenza dell’Arezzo.

Bene il Trapani di Valerio Antonini, tra colpi over e under di prospettiva. Dai giovani La Sorsa e Podrini a veterani della categoria come Kirwan e Giron, passando per le ambizioni di Francesco Grandolfo e Federico Vazquez. Ma non solo: ufficiali gli innesti di Di Noia, Nicoli e Celeghin, cosi come l’approdo di talenti del calibro di Marcolini e Galeotti alla corte di Valerio Antonini. Offerta al Lecco per capitan Battistini, che può cambiare maglia.

Restando in Sicilia, pressing del Catania per Michele D’Ausilio, fantasista classe 2000 in uscita dall’Avellino. Si lavora ad un’operazione in prestito con opzione di riscatto. Va configurandosi anche il quadro degli allenatori, con Davis Mangia alla guida del Team Altamura e Vincenzo Maiuri al timone dell’Audace Cerignola. Colavitto firmerà con il Giugliano, che ha salutato Valerio Bertotto.