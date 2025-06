Serie C, l’iscrizione del Brescia diventa un caso: Cellino vuole favorire il Ravenna dell’amico Braida, il retroscena

L'ombra del favoritismo sull'iscrizione senza soldi del Brescia in Serie C: solita procedura o l'ultima "bravata" di Cellino? Intanto ne può approfittare l'amico Braida

Brescia nell’ultimo mese sta diventando il teatro dell’assurdo, e non per volontà della squadra, dei tifosi o dei cittadini, che nel frattempo vedevano i “cugini” del basket sfiorare lo scudetto, ma per una gestione del club che definire scellerata sarebbe un eufemismo. Il presidente Cellino ha trascinato nel baratro la società: penalità per un’irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi (per la Cellino si professa innocente e truffato), retrocessione in Serie C e il presidente che lascia il club in balia del destino, il fallimento. Ma prima di andarsene fa un ultimo gesto che ha fatto discutere.

L’intreccio tra Cellino e il Ravenna dell’amico Braida

Infatti, nonostante manchino diversi requisiti fondamentali, il Brescia ha presentato la richiesta d’iscrizione in Serie C. Mancano i versamenti degli stipendi, dei contributi e delle ritenute relativi all’ultimo trimestre della stagione: non proprio una parte secondaria. Inoltre on ci sono né le garanzie e né la fideiussione, fondamentali per l’iscrizione. L’ammontare si aggira attorno ai 4 milioni di euro e bisognava pagarli entro il 6 giugno. A scadenza ampiamente superata, ha sorpreso la mossa del presidente Cellino, che per salvare il club non ha mosso un dito, ma al momento della domanda si è attivato subito. La procedura ora prevede la verifica a fine mese della Covisoc su un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, e poi il Consiglio Federale procederà con la respinta della domanda del Brescia.

Un’iscrizione senza soldi che fa storcere il naso, specialmente guardando a chi beneficerebbe dell’esclusione del Brescia dal prossimo campionato di Serie C. Infatti il regolamento della Figc prevede che se c’è la respinta di una domanda d’iscrizione, scatta automaticamente la graduatoria dei ripescaggi. Chi c’è in vetta a quella graduatoria? Il Ravenna di Ignazio Cipriani e del grande amico di Cellino Ariedo Braida. I romagnoli sono i migliori tra le vincenti dei playoff di Serie D.

Il Brescia presenta la domanda, il Caldiero Terme è escluso

A questo punto della situazione, dopo tutto quello che è successo a Brescia, citare la famosa frase di Andreotti sul pensare male appare superfluo. A rimetterci, oltre al Brescia per la pessima figura che gli sta facendo fare il suo presidente, è il Caldiero Terme. Il posto dei biancazzurri sarebbe spettato alla squadra della provincia di Verona, retrocessa nella scorsa stagione dal girone A. Infatti in caso di mancata domanda, non ci sarebbe nessuna graduatoria dei ripescaggi, ma si andrebbe a prendere la prima tra le retrocesse, il Caldiero Terme.

Quindi il Brescia si avvia verso la sparizione dopo 114 anni di storia, il Caldiero Terme rimane con nulla in mano e Cellino fa godere i suoi amici con l’ultimo atto di una gestione disastrosa su tutti i fronti. Il presidente lascerà andare il club verso il fallimento, mentre lui continuerà la sua battaglia legale per tentare di provare che è stato effettivamente truffato.

Il futuro del calcio a Brescia

Ma il calcio a Brescia non può sparire. Le speranze dei tifosi sono tutte legate a Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group e della FeralpiSalò, società da anni stabilmente in Serie C, con una storica promozione in B nel 2023. L’idea è quella di spostare il titolo sportivo a Brescia, per ripartire direttamente dalla terza serie. Ma bisogna correre contro il tempo perché bisogna farlo entro il 15 luglio. Ma gioca un ruolo chiave anche il Comune: infatti, oltre alla clausola presente nel bando sull’obbligatorietà del calcio professionistico inserita nella concessione dello stadio, entro il 30 giugno il Brescia dovrebbe saldare le rate della concessione non pagate per non essere moroso. Ovviamente le prospettive che Cellino paghi sono pressoché nulle.