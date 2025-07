Dolce & Gabbana celebra Roma ai Fori Romani, l'apparizione di Isabel Haugseng Johansen imprevedibile: chi è la compagna di Haaland

Molto discreta e poco nota, ha attirato i tabloid inglesi e i media di tutto il mondo dopo la sua partecipazione allo show degli stilisti che hanno scelto come ambassador proprio il campione del City

Nella note dell’abbraccio solenne di una Roma imperiale, potente nella sua bellezza mitologica e inebriante, Dolce e Gabbana hanno presentato lungo la Via Sacra abiti narrativi, ispirati e evocativi di una storia antica che hanno deciso di omaggiare nella collezione Dolce&Gabbana Alta Moda.

Una sapiente citazione della Roma classica, unico esempio di convivenza pacifica di città rinascimentale e barocca, ammirata nella moda da un front-row ineguagliabile con celebrities come Cher e il fidanzato Alexander Edwards, Erling Haaland del Manchester City e ambassador accompagnato dalla fidanzata Isabel Haugseng, e l’attrice italiana più celebre e internazionale, la superlativa Isabella Rossellini.

Haaland a Roma per Dolce&Gabbana

A catalizzare l’attenzione dei media, regina silente di una notte romana sollecitata dall’ambientazione ma anche da un ponentino che ha accarezzato la sfilata e la maestosa presenza del campione norvegese, assolutamente a suo agio in un contesto quanto più distante dal clamore calcistico.

D’altronde, la sua compagna Isabel – estremamente discreta e poco incline a una certa mondanità – è diventata protagonista assoluta per via della sua eccezionale presenza, per i suoi outfit – che ne hanno esaltato eleganza e indubbio stile. E suscitando inevitabile curiosità.

Haaland e Isabel per le vie di Roma prima dello show a Castel Sant’Angelo

La compagna catalizza l’attenzione

Haaland è ambassador di Dolce & Gabbana dal 2023, dopo aver siglato un accordo di sponsorizzazione fino a 2 milioni di sterline con il marchio italiano ed è reduce da una vacanza a Ibiza, a bordo di una meravigliosa imbarcazione in compagnia della fidanzata, del loro bambino nato a dicembre e della mamma di lei. la coppia si frequenta dai tempi del Borussia, quando poi il campione si è trasferito a Manchester, Isabel lo ha seguito.

Chi è Isabel Haugseng

La protagonista che più ha attirato l’attenzione mediatica per via del suo silenzio e della parsimonia con la quale presiede certi eventi, però, è stata sicuramente lei: Isabel Haugseng, compagna dell’attaccante del Manchester City e madre da pochi mesi del loro bambino.

Classe 2004, le poche informazioni che sono state diffuse su di lei narrano di un incontro quasi occasionale con Haaland nato a Leeds dove giocava suo padre e cresciuto a Bryne, in Norvegia, dove avrebbe incontrato e incominciato a frequentare Isabel quando giocava nel Borussia Dortmund e dunque da circa tre anni.

Isabel Haugseng Johansen, nome completo, con la quale la relazione è divenuta serissima. Ex commessa di un negozio d’abbigliamento, viene descritta dai tabloid britannici molto socievole, sorridente e solare. Nel suo passato anche il calcio, che avrebbe praticato come molte sue coetanee in Norvegia, dove la tradizione al femminile è consolidata, ferma.

Vacanze romane

La ventunenne compagna è presenza fissa a Roma, ma non era presente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club e ha invece tifato per Erling da casa.

Il nazionale norvegese non è riuscito a mutare la sorte della squadra di Pep Guardiola e a evitare un’imbarazzante eliminazione per mano della squadra saudita dell’Al-Hilal negli ottavi di finale.

In questa pausa estiva, Haaland ha trascorso con la famiglia qualche giorno alle Baleari come già anticipato e ha rispettato l’impegno con uno dei sui main sponsor in questa circostanza, prima di dover tornare agli allenamenti pre-campionato.

Il Manchester City ha attualmente in programma una sola partita di precampionato prima della nuova stagione, con la squadra di Guardiola in programma contro il Palmeros il 9 agosto. La partita si disputerà una settimana prima dell’inizio della Premier League, che vedrà il City in trasferta.