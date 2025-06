Mondiali, Haaland non si ferma, De Bruyne salva il Belgio: la situazione dell’Italia e quando si gioca

La Norvegia non si ferma più: batte anche l'Estonia ed è sempre più prima nel girone dell'Italia. Napoli si gode i Diavoli Rossi, trascinati da Lukaku e De Bruyne.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un passo falso della Norvegia avrebbe fatto tremendamente comodo all’Italia. Invece, gli scandinavi non si fermano più e contro l’Estonia hanno centrato la quarta vittoria nelle qualificazioni Mondiali grazie ad Haaland. Per la Nazionale, che tornerà in campo a settembre con chissà quale ct, la situazione di classifica è sempre più complicata. Intanto Napoli si gode il Belgio: Lukaku e De Bruyne aprono e chiudono il festival del gol contro il Galles.

Mondiali: la Norvegia vola con il solito Haaland

I Leoni di Solbakken calano il poker. Quattro vittorie in altrettante uscite e 12 punti nel Gruppo I con una differenza reti di +11. Cammino perfetto, quello della Norvegia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che, però, contro l’Estonia si è limitata al minimo sindacale dopo aver fatto a fette l’Italia allo sbando dell’ormai ex ct Spalletti. A decidere la sfida il solito incontenibile Haaland, andato a bersaglio al minuto 62′.

La classifica del Gruppo I

Norvegia 12 (+11) in 4 gare giocate

Israele 6 (+1) in 3 gare giocate

Italia 3 (-1) in 2 gare giocate

Estonia 3 (-3) in 4 gare giocate

Moldova 0 (-8) in 3 gare giocate

La situazione dell’Italia e quando si torna in campo

Spalletti si è congedato con un’altra prestazione negativa dopo quella horror in Norvegia. A Reggio Emilia, infatti, la Nazionale ha battuto solo 2-0 la cenerentola del girone Moldova, quando invece avrebbe dovuto asfaltare gli avversari per migliorare la differenza reti nella speranza di competere per il primo posto e ambire al pass diretto per i Mondiali.

Al nuovo ct, che a quanto pare non sarà Ranieri, il compito di vincerle le rimanenti sei partite col maggior numero di gol possibili in vista dell’ultima sfida delle qualificazioni in casa proprio contro gli scandinavi. L’Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Estonia, tre giorni il match con Israele.

Lukaku-De Bruyne: Napoli si gode il Belgio

Prima vittoria nelle qualificazioni per il Belgio dell’ex Napoli Rudi Garcia. Tifosi partenopei spettatori interessati della partita con il Galles, vinta 4-3 dai Diavoli Rossi. L’eroe dello scudetto Lukaku apre le danze su rigore, mentre a chiuderle in zona Cesarini è De Bruyne, atteso in Italia per le visite mediche prima di firmare per il club partenopeo.

Quattro i punti messi in cassaforte dal Belgio nelle prime due uscite nel Gruppo J, guidato dalla Macedonia del Nord con 8 punti in quattro partite. Tra i successi più eclatanti del monday night senza dubbio quello della Croazia, che ha demolito 5-1 la Repubblica Ceca nel girone L: a segno anche Modric, a un passo dal Milan, su rigore.