Napoli: De Laurentiis annuncia De Bruyne e promette altri colpi, poi la battuta al veleno sul confronto con la Juventus 

Il presidente ha descritto come ormai conclusa la trattativa per il fuoriclasse belga e attaccato i bianconeri sulle vittorie “non chiare”

Kevin De Bruyne è in arrivo, parola di Aurelio De Laurentiis: nella conferenza stampa sui ritiri estivi del Napoli il presidente ha parlato della trattativa per il fuoriclasse belga come ormai conclusa. Ma nella chiacchierata coi giornalisti ADL ha promesso anche altri acquisti e s’è lasciato andare a una battuta al veleno sulla Juventus.

Napoli, De Laurentiis e la conferma su De Bruyne

Non voleva parlare di mercato Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli il presidente avrebbe voluto soffermarsi solo sulla programmazione del club nelle sedi di Castel di Sangro e Dimaro Folgarida. Tuttavia la campagna acquisti di alto profilo promessa ad Antonio Conte non poteva non finire al centro del dibattito, almeno in qualche passaggio. E De Laurentiis non ha deluso, confermando che, di fatto, l’operazione per portare Kevin De Bruyne in azzurro è ormai conclusa.

ADL annuncia altri acquisti dopo De Bruyne

De Laurentiis, anzi, ha approfittato del tema De Bruyne per ricordare il livello internazionale ormai raggiunto dal suo Napoli: per il presidente, l’ingaggio del belga non è l’operazione più prestigiosa mai fatta dal suo club. “L’operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta”, ha detto De Laurentiis, che poi ha annunciato altri acquisti dopo quello dell’ex Manchester City.

“De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa anagraficità – le parole di ADL -. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso”.

La battuta al veleno sulla Juventus

Parlando degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione, De Laurentiis si è poi lasciato andare a una battuta la veleno sulla Juventus e sul suo passato. “Oggi sul Mattino di Napoli c’era scritto che noi e la Juventus siamo stati quelli che negli ultimi 10 anni hanno raggiunto sempre i massimi livelli con una certa costanza – ha detto ADL – . Poi lei sa però che la squadra del Nord è una squadra che non ha giocato sempre in maniera chiara.… Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara. Il mio è un modus vivendi”.

Il no alla cessione del Napoli

Infine, De Laurentiis ha svelato un retroscena legato alla possibile cessione del Napoli, da lui rifiutata qualche anno fa. “Nel 2018 mi è arrivata offerta di 900 milioni di dollari – ha confessato il presidente degli azzurri – . Se mi offrono 2 miliardi e mezzo io non vendo. Il calcio Napoli si identifica con la napoletanità, con un’idea che vogliamo portare avanti”.