Napoli: pazza idea Leao se rompe col Milan, l’interesse di Manna infiamma i tifosi

Pazza idea Leao per il Napoli: il d.s. Giovanni Manna ha tenuto una chiacchierata con l’entourage del portoghese, spiegando che i campioni d’Italia sarebbero felici di accogliere l’attaccante rossonero nel caso in cui non rientrasse nei programmi del Milan di Massimiliano Allegri. La notizia ha infiammato il dibattito dei tifosi sui social.

Il Napoli ci prova per Leao

Napoli, tifosi divisi su Leao

Milan, i tifosi dicono sì all’addio di Leao

Se Rafa Leao pensa di lasciare il Milan, il Napoli è pronto ad accoglierlo: questo il messaggio recapitato dal d.s. del club partenopeo Giovanni Manna all’entourage dell’attaccante rossonero. A dare la notizia è il quotidiano il Mattino, secondo cui il Napoli ha voluto sondare la disponibilità dell’ex Lille al trasferimento in azzurro nel caso in cui non dovesse rientrare nei piani della dirigenza del Milan o in quelli del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

La notizia dell’interesse del Napoli per Leao ha scosso ovviamente i social network. I tifosi del Napoli si sono divisi tra coloro che gradirebbero vedere il portoghese in maglia azzurra e coloro che, invece, nutrono qualche dubbio a causa del rendimento altalenante avuto negli ultimi anni in rossonero. ”Anche solo abbozzare determinate trattative, come quella per Leao, deve rendere l’idea di come sia cambiato qualcosa in casa Napoli”, scrive Fabius su X. “Leao sotto Conte farebbe finalmente il salto di qualità”, aggiunge Maxi. “È quello che ci manca, un attaccante che a sinistra salti l’uomo e crei la superiorità numerica”, commenta Boogye. “Leao ha dei limiti, ma al Napoli potrebbe superarli”, scrive Lucas.

Altri tifosi, invece, restano scettici. “Noooo, che ci dobbiamo fare con questo – commenta Francesca -. Pensa più alla musica e alla moda che a giocare a calcio. È un altro Balotelli”. “Leao ha la testa bollita”, aggiunge Rocco. “Voglio vederlo correre con Conte… non è da Napoli”, scrive Stulimpetti.

Tifosi divisi anche in casa Milan: alcuni supporter del Diavolo accetterrebbero di buon grado l’adio di Leao, altri invece non credono che il Napoli avrebbe la forza di concludere l’operazione. “Con 50 milioni Tare gli lo porta con un jet privato a Napoli Leao”, scrive Lius. “Bene così, vada a far danni altrove”, commenta Eduardo, tra quelli che sarebbe felice dell’addio. Paolo concorda: “Se fosse vero, da imbarcarlo immediatamente e spedirlo”.

Altri milanisti, come detto, non credono che il Napoli faccia sul serio. “È vero che il Napoli vuole spendere, ma penso che un giocatore come Leao nessuna squadra di serie A se lo possa permettere”. “Ma basta riprendere queste fake news”, sbotta Madd7. “Leao al Napoli, non ci credo neanche se lo vedo con i miei occhi. Impossibile!”, il commento di Raffaele. Mamozio, invece, pensa che Leao potrebbe davvero partire. “Ah se gli danno i soldi che chiede, di corsa ci andrebbe. Il Napoli in questo momento è la squadra con un progetto migliore”, scrive il tifoso.