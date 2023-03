Il palinsesto delle partite del campionato di Serie C 2022-23. Data e orario e chi le trasmette in diretta televisiva

La Serie C 2022-23 è molto più della terza serie calcistica. E’ un campionato a sé, un mondo fatto da 60 squadre che animano tre gironi sempre molto equilibrati. I tre gironi seguono come sempre un criterio di tipo geografico, quindi nel Girone A le squadre del Nord, nel Girone B le squadre del Centro e Sardegna, nel Girone C le squadre del Sud. Tra le squadre ci sono tanti nobili decadute come Foggia, Catanzaro, Pescara, Cesena, Reggiana, Padova, Triestina, Avellino solo per citarne alcune; ci sono squadre espressione di piccolissime realtà come Monterosi, Renate, Gelbison, San Donato Tavarnelle, San Giuliano, Pergolettese e questo è il bello della Serie C, una categoria che può regalare incroci impossibili e sogni di gloria anche a piazze della provincia italiana. Quindi ogni giornata prevede 30 partite, spalmate su più giorni: qui di seguito un utile calendario delle programmazioni.

Chi trasmette le partite di Serie C in diretta tv

Le partite sono trasmesse in diretta tv e streaming su:

Le partite di Sabato 4 Marzo 2023

Ora Partita girone 14:30 Foggia – Viterbese C 14:30 Giugliano – Taranto C 14:30 Gubbio – Olbia B 14:30 Messina – Monopoli C 14:30 Monterosi Tuscia – Latina C 14:30 Pescara – Juve Stabia C 14:30 Picerno – Crotone C 17:30 Catanzaro – Avellino C 17:30 Fidelis Andria – Gelbison C 20:30 Turris – Cerignola C

Le partite di Domenica 5 Marzo 2023

Ora Partita girone 14:30 Carrarese – Rimini B 14:30 Cesena – Montevarchi B 14:30 Imolese – Fermana B 14:30 Lucchese – Ancona-Matelica B 14:30 Mantova – Triestina A 14:30 Pro Patria – Pro Sesto A 14:30 Recanatese – Alessandria B 14:30 San Donato Tavarnelle – Siena B 14:30 Torres – Pontedera B 14:30 Trento – Lecco A 14:30 Virtus Entella – Fiorenzuola B 14:30 Virtus Francavilla – Potenza C 14:30 Vis Pesaro – Reggiana B 17:30 Arzignano Valchiampo – Virtus Verona A 17:30 Padova – Piacenza A 17:30 Pordenone – Pergolettese A 17:30 Renate – Feralpisalò A 17:30 Sangiuliano City – Novara A

Le partite di Lunedì 6 Marzo 2023

Ora Partita girone 17:00 Juventus NG – Albinoleffe A 20:30 Pro Vercelli – Vicenza A

