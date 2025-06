Gyokeres, ora la Juventus ci crede: la minaccia del bomber allo Sporting un favore a Comolli

Gli agenti hanno informato il club di Lisbona che l’attaccante potrebbe non presentarsi in ritiro, facendo infuriare il presidente dei lusitani

Viktor Gyokeres ha rotto definitivamente con lo Sporting, fornendo un importante assist alle squadre – come la Juventus – interessate al suo cartellino. Il bomber svedese ha infatti minacciato di non presentarsi nel prossimo ritiro della formazione lusitana.

Juventus, lo Sporting fa muro su Gyokeres

La Juventus ha messo da tempo Viktor Gyokeres in cima alla lista degli obiettivi di mercato, pur sapendo che quella con lo Sporting potrebbe essere una trattativa piuttosto complicata: il club lusitano, infatti, non vuole scendere per alcuna ragione sotto gli 80 milioni di euro nella valutazione del suo bomber, autore di 54 gol nella scorsa stagione. Le ultime notizie arrivate dal Portogallo, però, fanno pensare che la situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Gyokeres, la minaccia allo Sporting

Gyokeres, infatti, ha deciso di lasciare lo Sporting. L’attaccante svedese, che è seguito anche dall’Arsenal, non ha intenzione di restare in Portogallo e l’ha fatto capire chiaro e tondo ai dirigenti lusitani. Secondo quanto riferito da A Bola, gli agenti di Gyokeres hanno informato lo Sporting che il proprio assistito non si presenterà al ritiro della formazione di Lisbona, il cui inizio è fissato per il 1 luglio. Una mossa estrema, con cui Gyokeres di fatto decide di andare allo scontro con lo Sporting per forzare la sua cessione.

L’assist di Gyokeres alla Juventus

La minaccia di Gyokeres è basata su una clausola che secondo i suoi agenti sarebbe presente nel suo contratto e che garantirebbe la cessione a una cifra ben più bassa degli 80 milioni pretesi dallo Sporting, ovvero 60 milioni. Cifra a cui l’Arsenal potrebbe arrivare – secondo la stampa inglese è già stata presentata un’offerta simile – ma a cui potrebbe arrivare anche la Juventus.

Il presidente dello Sporting Frederico Varandas per ora è irremovibile, ma l’annuncio degli agenti di Gyokeres rappresenta un elemento di rottura che potrebbe cambiare le carte in tavola e trasformarsi in un assist per la Juventus.