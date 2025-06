Juventus: Baggio e Del Piero, la foto insieme a New York che fa sognare i tifosi

Roby e Alex di nuovo insieme negli States: dopo la reunion a Miami per la cerimonia d'apertura del Mondiale, l'incontro nella Grande Mela

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Due veneti a New York. Di più, due eccellenze. Due leggende del calcio italiano. Roberto Baggio e Alex Del Piero regalano uno scatto nella Grande Mela che diventa subito virale, emozionando tanto i tifosi della Juventus quanto quelli della Nazionale, in un momento storico delicato per entrambe.

Baggio e Del Piero insieme a New York: lo scatto

Roby e Alex incarnano l’essenza e la magia oggi sfiorita del 10. Di riflesso, tornano alla mente le parole dell’indimenticato Gianni Agnelli: “Se Baggio è Raffaello, Del Piero è Pinturicchio”. L’arte per descriverne la grandezza, per sublimarne il talento smisurato. E condiviso alla Juventus dal 1993 al 1995 in un passaggio di consegne che ha poi portato il Divin Codino nella Milano rossonera.

Proprio come l’avvocato ha confezionato perle rimaste scolpite nel tempo come tatuaggi indelebili, anche Baggio e Del Piero sono campioni di cui i tifosi ricordano tuttora le gesta. Ed è per questo motivo che la foto droppata su Instagram ha fatto letteralmente il pieno di like. Perché fuoriclasse del genere si amano a prescindere, al di là delle maglie indossate da calciatori. Anche se poi c’è stato l’azzurro a mettere tutti d’accordo.

Negli Stati Uniti per il Mondiale per Club

Sono davvero numerose le leggende del calcio che in questi giorni hanno raggiunto gli Stati Uniti per presenziare e dar lustro al Mondiale per Club. Una vera e proprio parata di stelle per aumentare l’hype di una competizione piuttosto decisiva. Baggio e Del Piero si erano già incontrati – con tanto di foto di rito – all’Hard Rock Stadium di Miami per la cerimonia d’apertura del Mondiale e lo hanno fatto di nuovo nella Big Apple.

“Due veneti a New York” e cuore azzurro d’ordinanza: questo il messaggio d’accompagnamento allo scatto sulla 5th Avenue che ha sbloccato la galleria dei ricordi e spinto a sognare non solo i sostenitori della Juventus.

Le reazioni dei tifosi allo scatto di Roby e Alex

Piovono commenti al post dei due 10. “Che lacrimoni. Campioni immensi” scrive pagnomaverick78. “Metà del Calcio Italiano in una foto!” aggiunge cooper_mentality. “I miei due 10 preferiti. Mi avete fatto innamorare del Calcio e della Juventus” rivela juwelcome. Un plebiscito di consensi. Per gaetanoc “c’è più Calcio in questa foto che nell’ultima finale di Champions. Ave Capitani”.

E, ancora, Mauro: “Non sto piangendo… mi sono entrati 2 fuoriclasse nell’occhio”. “Non importa per che squadra si faccia il tifo, anche Del Piero è in quel ristretto gruppo di calciatori a cui si vuole bene a prescindere, come Baggio, Maldini, Pirlo e pochissimi altri” sostiene yourfriendona. Infine, l’appello di Elalbe: “Due geni del calcio, due persone meravigliose, due leggende. Vi auguro sempre tutto il meglio ragazzi! E aiutateci a riportare in alto il calcio italiano”.