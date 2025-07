Tour de France 2025, la tappa di domani: Ennezat - Le Mont-Dore Puy de Sancy. Salite e spettacolo nella festa nazionale

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 10.a tappa del Tour de France 2025: Ennezat - Le Mont-Dore Puy de Sancy

La decima tappa del Tour de France 2025 è la Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy, in programma lunedì 14 luglio. La lunghezza è di 165,3 km, con un dislivello di 4.450 m. Dopo una serie di frazioni interlocutorie, nel giorno della festa nazionale in Francia (motivo per cui il primo turno di riposo è slittato dal tradizionale lunedì al martedì) i corridori affronteranno una tappa ambientata sulle vette del Massiccio centrale con ufficialmente sette asperità in programma, e non mancherà pure un traguardo in salita: tanto può essere sufficiente a movimentare un po’ di più la classifica generale e definire nuovi rapporti di forza per la maglia gialla.

Percorso della decima tappa: Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy

Fonte: Tour de France

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Siamo nel dipartimento del Puy-de-Dôme, con partenza da Ennezat che si affaccia con una vista panoramica sul vulcano che dà il nome al dipartimento. Dalla cittadina della regione dell’Alvernia si procede in direzione sud (toccando anche località come il capoluogo del dipartimento Clermont-Ferrand, sede della Michelin) per arrivare al traguardo di Le Mont-Dore, località di montagna e nei pressi del Puy de Sancy, ovvero la cima più alta del Massiccio Centrale.

Il tutto nella giornata in cui la Francia celebra la ricorrenza della presa della Bastiglia avvenuta il 14 luglio 1789 e che segna un momento cruciale non solo per la Rivoluzione francese, ma anche per la nascita delle democrazie liberali con il contestuale declino degli assolutismi monarchici. Ma anche, secondo altre interpretazioni, generando al tempo stesso un’onda lunga che ha determinato la nascita del rovescio della medaglia, ovvero i populismi.

Altimetria della decima tappa

Fonte: Tour de France

Una tappa che non concederà respiro ai corridori, alle prese subito con una salita di seconda categoria nella prima decina di chilometri dal via. Occasione notevole per eventuali fuggitivi; segue una discesa verso Volvic e poi via con una serie di sali-scendi e vette da scalare, sino al gran finale sul Puy de Sancy, vetta più alta del Massiccio Centrale. Prima però una discesa che conduce al Lac Chambon, anticamera della trentina di chilometri conclusiva con il Col de la Croix Saint Robert e il citato traguardo in ascesa sui monti che sovrastano Le Mont-Dore.

Cronoprogramma della decima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della decima tappa è fissata per le 13:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:25. La prima asperità, la Côte de Loubeyrat, verrà raggiunta dai corridori per le 13:46 ad un’andatura media di 39 km/h. Sempre con questa andatura, alle 14:29 i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Durtol, per poi toccare la Côte de la Baraque indicativamente alle 14:48.

Alle 15:08 circa si arriverà alla Côte de Charade, alle 15:25 alla Côte de Berzet, alle 16:21 sarà la volta del Col de Guéry e alle 16:35 del Col de la Croix Morand. Infine, sempre percorrendo ad un’andatura media di 39 km/h, i ciclisti affronteranno alle 17:23 il Col de la Croix Saint-Robert e alla 17:38 l’ultima salita di Puy de Sancy che conduce al traguardo di tappa.

Salite della decima tappa

Raffica di salite in questa decima tappa, quasi tutte di seconda categoria. Si parte con la Côte de Loubeyrat, lunga 4,1 km e con pendenze medie del 6,3%. A seguire l’ascesa (non classificata come le altre) di Chanat-la-Moutyre (2,2 chilometri al 6%) e della Côte de la Baraque, un seconda categoria di 4,8 km con medie del 7,4%. Poi sarà la volta della Côte de la Charade, 5,1 km al 6,8% e della Côte de Berzet (3,4 chilometri al 7,4%).

Sarà poi il momento del Col de la Moreno, altra asperità che non figura in quelle classificate nella decima tappa, a differenza del successivo Col de Guery di seconda categoria lungo 3,4 km, con medie del 6,7%. Quindi i corridori saliranno sul Col de la Croix Morand di 3,5 km al 5,7%, unica ascesa di terza categoria. Infine il Col de la Croix Saint Robert di 5,1 km al 6,3% e l’arrivo in salita di Puy de Sancy, 3,3 km all’8%.

Dove vedere la decima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.