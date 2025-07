Tour de France 2025, la tappa di domani: Amiens Métropole - Rouen. Giornata di attacchi

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 4.a tappa del Tour de France 2025: Amiens Métropole - Rouen

La quarta tappa del Tour de France 2025 è la Amiens Métropole – Rouen, in programma martedì 8 luglio. La lunghezza è di 174,2 km, con un dislivello di 2.050 m. Una frazione collinare con vari saliscendi e che si presta, in particolare nel finale, a possibili attacchi e azioni dei finisseur. Non mancheranno inoltre strappi impegnativi.

Percorso della quarta tappa: Amiens Métropole – Rouen

Fonte: Tour de France

Si riparte dall’Alta Francia, in particolare dalla rinomata città di Amiens, ma poi il gruppo si dirigerà verso sud-ovest nel territorio della Normandia per salire quindi a nord-ovest raggiungendo il capoluogo di regione e del dipartimento della Senna Marittima, Rouen, ricca di monumenti e già città decorata con la Legion d’Onore (oltre ad essere il luogo dove morì nel 1987 il cinque volte maglia gialla al Tour Jacques Anquetil).

Altimetria della quarta tappa

Fonte: Tour de France

Tappa come abbiamo detto ondulata sin dai primi chilometri. Superati i 120 km dalla partenza i corridori affronteranno una successione di Côte che animerà l’ultima trentina di chilometri. Sul finale un muro, la Rampe de Saint Hillaire, che conduce poi ad una discesa prima del chilometro conclusivo che prospetta un ulteriore strappo che anticipa il rettilineo finale. Inevitabile quindi una selezione tra i ciclisti.

Cronoprogramma della quarta tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della quarta tappa è fissata per le 13:15. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:35. Ad una andatura media di 44 km/h i corridori affronteranno la prima salita di giornata, la Côte Jacques Anquetil, alle 16:30. Sempre con la medesima andatura alle 16:40 sarà la volta dello sprint intermedio di Saint-Adrien.

A 44 km/h di media i ciclisti raggiungeranno alle 16:55 la Côte de Belbeu; alle 17:06 la Côte de Bosecours; alle 17:16 la Côte de Grand’Mare e alle 17:25 la Rampe de Saint Hillaire. Arrivo previsto per le 17:22.

Salite della quarta tappa

Cinque le asperità prevista nella quarta tappa, tutte concentrate sul finale. Si comincia con la Côte Jacques Anquetil di quarta categoria, 2,7 chilometri con pendenze medie al 4,6%; segue la Côte de Belbeuf di terza categoria da 1,3 chilometri al 9,3% e le due asperità di quarta, la Côte de Bosecours, strappo di 7,2% media e la Côte de Grand’Mare (1,8 km al 5%). Si chiude con il muro della Rampe de Saint Hillaire, 800 metri al 10,6% di pendenza, classificato come salita di terza categoria.

Dove vedere la quarta tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.