Tour de France 2025, la tappa di domani: Bayeux - Vire Normandie, la più lunga di questa edizione

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Tour de France 2025: Bayeux - Vire Normandie

La sesta tappa del Tour de France 2025 è la Bayeux – Vire Normandie, in programma giovedì 10 luglio. La lunghezza è di 201,5 km, con un dislivello di 3.550 metri. Altra frazione mossa e collinare, oltre ad essere quella più lunga dell’edizione di quest’anno della Grande Boucle: non ci sono salite particolarmente impegnative, ma il percorso sarà comunque faticoso visto il profilo ondulato: inoltre sul finale è previsto uno strappo prima del traguardo.

Percorso della sesta tappa: Bayeux – Vire Normandie

Siamo in Normandia, partendo da Bayeux, nota per essere vicina alla costa e alle spiagge dove si consumò il D-Day nel corso della Seconda Guerra Mondiale; inoltre è la prima volta che la località nel dipartimento di Calvados ospita il Tour. Si scende poi verso sud attraversando il resto della regione, risalendo quindi in direzione nord-est per concludere la tappa a Vire Normandie, comune frutto di un recente accorpamento avvenuto nel 2016 di altre piccole municipalità.

Altimetria della sesta tappa

Tappa mossa e ondulata, che prospetta una intera (e lunga, avendo il chilometraggio più importante di questa edizione anche se superiamo a malapena i 200 km) giornata di sali-scendi, non lunghi ma frequenti. Già dopo una trentina di chilometri dal via la prima asperità di giornata, il Mont Pinçon, a cui seguirà a stretto giro la Côte de La Rançonière. Superata la metà della gara i corridori affronteranno quindi le ultime quattro salite. Scollinata l’ultima con una discesa di 1,5 km, un tratto pianeggiante e quindi la rampa conclusiva di 700 metri con pendenza al 10% che condurrà al traguardo.

Cronoprogramma della sesta tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della sesta tappa è fissata per le 12:35. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 12:45. Ad una andatura media di 43 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Villers-Bocage alle ore 13:16. La prima salita, quella del Mont Pinçon, si effettuerà sempre alla stessa andatura alle 13:34. La Rançonière verrà raggiunta alle ore 14:03, la Côte de Mortain alle ore 15:57, la Côte de Juvigny-le-Tertre alle 16:20, la Côte de Saint-Michel-de-Montjoie 16:48 e la Côte de Vaudry alle 17:20. Arrivo previsto per le 17:26 circa.

Salite della sesta tappa

La prima côte di giornata è il Mont Pinçon, 5,6 km di lunghezza con pendenza media del 3,7%. Segue La Rançonière con i suoi 2,2 chilometri al 7,8%. Quindi la Côte de Mortain (1,7 chilometri al 9,6%), la Côte de Juvigny-le-Tertre (2,2 chilometri al 7,3%) e Côte de Saint-Michel-de-Montjoie (3,7 chilometri al 4,5%), che come le precedenti sono tutte di terza categoria. In prossimità del finale di gara l’ultima asperità classificata, in questo caso di quarta categoria, ovvero la Côte de Vaudry di 1,5 chilometri al 7,2%, ma con punte che possono toccare l’11,2%.

Dove vedere la sesta tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.