Orari, risultati e classifiche del Mondiale per club che si gioca negli Usa tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025. Impegnate anche Inter e Juve

La Coppa del Mondo per Club 2025 (o Fifa Club World cup) si gioca dal 14 giugno al 13 luglio 2025 in varie località degli Stati Uniti. La competizione è giunta alla sua 31a edizione e per la prima volta presenta un calendario a 32 squadre in rappresentanza delle sei confederazioni calcistiche dei 5 continenti. Di queste 32 squadre, ben 12 sono quelle europee tra cui Inter e Juventus. La prima fase è a gironi da 4 squadre ciascuna, passano le migliori 2. Seguono poi le fasi a eliminazione diretta fino alla finale di East Rutherford (New Jersey) il 13 luglio.

Primo turno: calendario, risultati e classifiche

GIRONE A

(Palmeiras, Porto, Inter Miami, al Ahly)

al-Ahly-Inter Miami 15/6

ore 2 CLASSIFICA Palmeiras-Porto 16/6

ore 00 Palmeiras 0 al-Ahly-Palmeiras 19/6

ore 18 Porto 0 Inter Miami-Porto 19/6

ore 21 Inter Miami 0 Porto-al Ahly 24/6

ore 3 al Ahly 0 Inter Miami-Palmeiras 24/6

ore 3

GIRONE B

(PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle)

PSG-Atletico Madrid 15/6

ore 12 CLASSIFICA Botafogo-Seattle 16/6

ore 4 PSG 0 Seattle-Atletico Madrid 20/6

ore 00 Atletico Madrid 0 PSG-Botafogo 20/6

ore 3 Botafogo 0 Atletico Madrid-Botafogo 23/6

ore 21 Seattle 0 PSG-Seattle 23/6

ore 21

GIRONE C

(Bayern, Benfica, Boca Jrs, Auckland)

Bayern-Auckland 15/6

ore 18 CLASSIFICA Benfica-Boca Jr 17/6

ore 00 Bayern 0 Benfica-Auckland 20/6

ore 18 Benfica 0 Boca Jr-Bayern 21/6

ore 3 Boca Jr 0 Auckland-Boca Jr 24/6

ore 21 Auckland 0 Benfica-Bayern 24/6

ore 21

GIRONE D

(Chelsea, Flamengo, Esperance, Los Angeles)

Chelsea-Los Angeles 16/6

ore 21 CLASSIFICA Esperance-Flamengo 17/6

ore 3 Chelsea 0 Flamengo-Chelsea 20/6

ore 20 Flamengo 0 Esperance-Los Angeles 21/6

ore 00 Esperance 0 Chelsea-Esperance 25/6

ore 3 Los Angeles FC 0 Flamengo-Los Angeles 25/6

ore 3

GIRONE E

(INTER, River Plate, Monterrey, Urawa)

River Plate-Urawa 17/6

ore 21 CLASSIFICA Monterrey-Inter 18/6

ore 3 INTER 0 Inter-Urawa 21/6

ore 21 River Plate 0 River Plate-Monterrey 22/6

ore 3 Monterrey 0 Inter-River Plate 26/6

ore 3 Urawa 0 Monterrey-Urawa 26/6

ore 3

GIRONE F

(Fluminense, Borussia D., Ulsan, Sundowns)

Fluminense-Borussia 17/6

ore 18 CLASSIFICA Ulsan-Sundowns 18/6

ore 00 Borussia D. 0 Sundowns-Borussia 21/6

ore 18 Fluminense 0 Fluminense-Ulsan 22/6

ore 00 Ulsan 0 Fluminense-Sundowns 25/6

ore 21 Sundowns 0 Borussia-Ulsan 25/6

ore 21

GIRONE G

(Manchester City, JUVENTUS, Wydad, al Ain)

Manchester City-Wydad 18/6

ore 18 CLASSIFICA Juventus-Al Ain 19/6

ore 3 Manchester City 0 Juventus-Wydad 22/6

ore 18 Juventus 0 Manchester City-Al Ain 23/6

ore 3 Wydad Casablanca 0 Manchester City-Juventus 26/6

ore 21 al Ain 0 Al Ain-Wydad 26/6

ore 21

GIRONE H

(Real Madrid, Salisburgo, Pachuca, Al Hilal)

Real Madrid-Al Hilal 18/6

ore 21 CLASSIFICA Pachuca-Salisburgo 19/6

ore 00 Real Madrid 0 Real Madrid-Pachuca 22/6

ore 21 Salisburgo 0 Salisburgo-Al Hilal 22/6

ore 00 Pachuca 0 Real Madrid-Salisburgo 27/6

ore 3 Al Hilal 0 Al Hilal-Pachuca 27/6

ore 3

Ottavi di finale

1a gir. A-2a gir. B 28/6 ore 12 1a gir. C-2a gir. D 28/6 ore 16 1a gir. B-2a gir. A 29/6 ore 12 1a gir. D-2a gir. C 29/6 ore 16 1a gir. E-2a gir. F 30/6 ore 15 1a gir. G-2a gir. H 30/6 ore 21 1a gir. H-2a gir. G 1/7 ore 15 1a gir. F-2a gir. E 1/7 ore 21

Quarti di finale

Tbd-Tbd 4/7 ore 15 Tbd-Tbd 4/7 ore 21 Tbd-Tbd 5/7 ore 12 Tbd-Tbd 5/7 ore 16

Semifinale

Tbd-Tbd 8/7 ore 15 Tbd-Tbd 9/7 ore 15

Finale

Tbd-Tbd 13/7 ore 15

Dove vedere le partite del Mondiale per Club 2025?

Le partite si possono vedere in diretta su Dazn, ma anche in chiaro su Mediaset. Per conoscere esattamente gli orari di programmazione delle partite, segui la Guida Tv di Virgilio Sport