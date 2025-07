Juventus, Douglas Luiz e Alberto Costa ai saluti: si chiude per Conceicao, Padoin all'U20

Il centrocampista brasiliano piace all'Everton che prepara un'offerta, il terzino sta per passare allo Sporting. Ore decisive per il laterale ex Porto, Montipò o Audero al posto di Perin

Avanti con le grandi manovre in casa Juventus, tutte con un denominatore comune: la lingua utilizzata, in questo caso, è il portoghese. Perché in queste ore si stanno decidendo i destini di Francisco Conceicao, Douglas Luiz e Alberto Costa.

La Juventus saluta Alberto Costa

La rivoluzione a tinte bianconere prosegue, in attesa del raduno in programma alla Continassa il 24 luglio, e qualche notizia a sorpresa sul fronte delle cessioni è in arrivo. L’avventura italiana di Alberto Costa, infatti, potrebbe già essere giunta al capolinea. A pochi mesi dal suo arrivo a Torino, il portoghese è ormai a un passo dal rientro in patria: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è ormai chiusa la trattativa per il suo trasferimento allo Sporting Lisbona. I bianconeri vogliono tra i 15 ed i 18 milioni, cifra che garantirebbe una plusvalenza immediata. La chiusura dell’affare potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Juve-Conceicao, ore decisive

Ore decisive anche per il futuro di Francisco Conceicao, sempre più vicino a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Domani la sua clausola rescissoria salirà da 30 a 45 milioni di euro ma, stando al quotidiano portoghese “Record”, l’operazione dovrebbe chiudersi nelle prossime ore. Decisiva sarebbe la rinuncia dello stesso calciatore al 20% a cui avrebbe diritto sulla cifra per il suo trasferimento: in questo modo la Juve risparmierebbe sull’esborso finale e il Porto potrebbe incassare qualcosa di più rispetto ai 24 milioni che gli spetterebbero. Conceicao era arrivato in bianconero la scorsa estate in prestito per 7 milioni più 3 di bonus.

Andrè, il Wolverhampton dice no

Per quanto riguarda il centrocampo, i bianconeri hanno registrato il “no” del Wolverhampton per Andrè, che non è in vendita. Stando a “Sky Sports Uk”, il cul inglese avrebbe fatto sapere che considera il 23enne centrocampista brasiliano, finito nel mirino della Juventus, incedibile in questa finestra di mercato. Viceversa, in Premier potrebbe tornarci a breve Douglas Luiz: su di lui c’è il forte interessamento dell’Everton.

Douglas Luiz, l’Everton fa sul serio

Come riporta calciomercato.com, i Toffees hanno già avviato i contatti con la dirigenza bianconera e sono pronti a formulare un’offerta. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, una formula utile per contenere i costi nel breve periodo e valutare un giocatore reduce da una stagione deludente. I bianconeri però preferirebbero una cessione a titolo definitivo, per poter incassare subito e reinvestire sul mercato: si parte da una valutazione di 40 milioni di euro.

Padoin all’under20

La Juventus oggi ha annunciato il nuovo allenatore dell’under20: si tratta di Simone Padoin, che già nella passata stagione ha recitato un ruolo di rilievo nella formazione Primavera, in quanto vice di Francesco Magnanelli. Nato a Gemona del Friuli – in provincia di Udine – il 18 marzo del 1984, Simone da calciatore ha indossato la maglia bianconera dal 2012 al 2016 arrivando in doppia cifra di trofei: Padoin ha vinto, infatti, cinque Scudetti, tre volte la Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Italia.

Addio Perin, Montipò e Audero in corsa

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda il ruolo di portiere: la Juventus è pronta a dire addio a Mattia Perin, che ha manifestato il desiderio di giocare con maggiore continuità. Per questo motivo i bianconeri starebbero valutando un nuovo vice per Michele Di Gregorio. I nomi più caldi sarebbero, secondo Tuttosport, Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona e Emil Audero del Como.