Juventus, Motta non voleva Alberto Costa? Altro indizio dalla lista Champions

Il terzino portoghese è stato escluso dal roster per la competizione europea per motivi legati ai limiti imposti dalla Uefa. Ma al momento è dietro nelle gerarchie del tecnico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alberto Costa non è stato inserito dalla Juventus nella nuova lista per la Champions League: una scelta dettata da motivi regolamentari, ma che pare confermare lo scarso entusiasmo di Thiago Motta verso il terzino prelevato a gennaio dal Vitoria Guimaraes.

Juventus, Costa fuori dalla lista Champions

Nella lista dei giocatori impiegabili nella fase a eliminazione diretta della Champions League presentata dalla Juventus manca il nome di Alberto Costa, il 21enne terzino portoghese prelevato dal Vitoria Guimaraes nel corso del mercato di gennaio per una somma pari a 13 milioni di euro. L’esclusione di Costa si spiega in parte con ragioni legate al regolamento Uefa, in parte con le scelte di Thiago Motta, apparso finora non proprio entusiasta dell’arrivo di Costa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, Costa fuori a causa del regolamento Uefa

Secondo il regolamento Uefa, nel presentare la lista Champions per la seconda parte della competizione le squadre partecipanti possono sostituire soltanto tre giocatori del proprio roster. Noti i nomi degli esclusi da parte della Juventus: si tratta di Fagioli, Arthur e Danilo, ormai ex bianconeri che hanno salutato Torino durante il mercato di gennaio. Per la stessa ragione, nella lista sono rimasti gli infortunati di lungo corso Bremer, Milik e Cabal: pur escludendoli, la Juventus non avrebbe potuto comunque inserire altri giocatori al loro posto.

Juventus, Veiga e Kelly preferiti a Costa

Dei quattro acquisti fatti nel calciomercato invernale, dunque, la Juve ha potuto iscriverne alla Champions solo tre: il club bianconero ha dunque optato per Kolo Muani, Renato Veiga e Kelly, lasciando fuori Costa. Una decisione, quella di tenere fuori il portoghese, su cui ha di sicuro influito anche gli infortuni di Cambiaso e, soprattutto, Kalulu: senza questi due, Motta ha preferito puntare su un centrale puro come Veiga e un difensore eclettico come Kelly – in grado di giocare anche da terzino sinistro – piuttosto che su Costa, uno specialista della fascia destra.

Juventus, Motta non voleva Costa?

L’esclusione di Costa dalla lista Champions rappresenta però un nuovo indizio riguardante lo scarso feeling tra il terzino e Thiago Motta. Il portoghese è stato di fatto il primo degli acquisti finalizzati dalla Juventus a gennaio, essendo arrivato lo scorso 15 gennaio, ma a differenza di Kolo Muani e Veiga, arrivati rispettivamente il 23 e il 27 gennaio, non è ancora sceso in campo con la maglia bianconera, neanche per un minuto, restando in panchina nelle gare contro Milan, Napoli ed Empoli.