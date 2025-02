Cassano umilia Thiago Motta e attacca arbitri e Rocchi: "Ci sta prendendo per il cu.."

FantAntonio scatenato a viva el Futbol: critiche alla Juve nonostante il 4-1 all'Empoli e tecnico nel mirino, poi la sfuriata sulla classe arbitrale

Non è bastato ad Antonio Cassano vedere la Juventus travolgere l’Empoli in rimonta per 4-1. Per Antonio Cassano, anzi, i bianconeri stanno peggiorando e la colpa principale è di Thiago Motta. Se nelle prime puntate di viva El Futbol FantAntonio era stato più cauto nelle critiche all’ex tecnico del Bologna, pur esternando un certo scetticismo, ora va a ruota libera e mette l’italo-brasiliano nel mirino.

Per Cassano la Juve non è tornata ancora

L’unica nota positiva per il barese è il nuovo acquisto in attacco: “Kolo Muani è forte, mi piace tantissimo, può giocare centravanti o seconda punta, ma ora come ora è l’unica arma che ha la Juve”. Poi la pioggia di critiche: “Con l’Empoli la Juve è stata improponibile, nel primo tempo non hanno fatto due passaggi, è stata bombardata di fischi, non è un passo indietro ma tanti passi indietro, poi fino agli infortuni di Anjorin e Ismajli non ha visto palla. C’è stato un gol fortuito, una papera del portiere e fai il 4-1 ma dove è tornata la Juve? Cosa?”

Thiago Motta condannato

Cassano è scatenato: “La Juve non ha offerto soluzioni, è stato un susseguirsi di confusione, io dopo 6 mesi non posso vedere questa confusione. Cosa mi ha fatto vedere Motta in questi sei mesi? Niente. McKennie per esempio ha fatto male ma è stato utilizzato in sei ruoli diversi. Poi c’è Koopmeiners, ma dico io: me la fai vedere una partita per quel che sei stato pagato, una bella giocata, un’imbucata, non vedo un leader, Thiago dice che sta dando tanto ma puoi prendere per il cu..qualcun altro non me. Vlahovic non mi piace, è frenetico, pensa solo al gol ma è Koopmeiners che mi sta deludendo nella personalità, l’allenatore non lo aiuta, non gli trova la giusta posizione, quando stanno in mano a Gasperini i giocatori rendono sempre di più.

Si aspettava questo tipo di calcio la Juve quando l’ha preso? Aveva detto alternanza tra i portieri, giocatori fuori ruolo, tanti che si devono alternare? Queste grandi squadre devono essere identitarie e avere un gioco, Thiago ha il bastone in mano e fa: fate quello che dico o siete fuori. A Bologna lo puoi fare, alla Juve no. Oggi la Juve è quinta ma bastano due risultati e arriva ottava, non sei indietro, non hai nemmeno iniziato, a parte i giovani ditemi un sol giocatore che lui abbia migliorato”.

L’attacco di Cassano agli arbitri

Cassano è tornato anche sul derby di Milano esponendosi apertamente contro l’arbitraggio di Chiffi: “Rocchi ci spieghi qualcosa? Invece di prenderci per il c**o. Sono scarsi o in malafede, vogliamo capire? Come si fa a non dare quel rigore clamoroso su Thuram? Se un rigore è clamoroso perché non si può richiamare l’arbitro? Inizio a pensare che qualcosa di strano ci sia. Sarà malafede o che sono scarsi, ma il disastro è stato fatto”.