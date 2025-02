Cassano ora attacca anche Kyrgios, poi la sentenza su Thiago Motta e i tre giocatori che ha distrutto

FantAntonio se la prende anche con Nick Kyrgios: secondo il barese ci sarebbero dei motivi personali dietro gli attacchi dell'australiano a Sinner

Dal calcio al tennis non cambia pelle Antonio Cassano che si scatena nel corso di ‘Viva el Futbol’. Parte a razzo Fantantonio che si schiera a difesa di Jannik Sinner, contro le critiche di Nick Kyrgios e Rune. Cassano ha sottolineato come il tennista australiano continui a insistere sulla vicenda della positività al Clostebol, nonostante la WADA abbia chiarito che non vi sia stato dolo da parte di Sinner. Non solo: secondo Cassano, dietro l’astio di Kyrgios nei confronti del tennista italiano potrebbe esserci una ragione personale rivelata nel corso della puntata. Sul tema calcistico non mancano gli attacchi a Thiago Motta, in difesa di tre giocatori della Juventus.

L’attacco diretto di Cassano a Kyrgios e Rune

Cassano ha criticato duramente Kyrgios, riconoscendone il talento ma condannando il suo atteggiamento ostinato verso Sinner. “Kyrgios, non rompere i co… a Sinner, perché oggi è il giocatore più forte al mondo, non ha fatto un ca.., punto.”

Ha inoltre accusato il tennista australiano di voler giocare il ruolo del provocatore senza basi solide: “Vuol fare quello che rompe i co… Solo che io parlo di cose che studio e guardo, lui invece lo ha preso di mira senza motivo. Cassano ha poi aggiunto che dietro questi attacchi c’entrerebbe l’ex fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya. “Da quello che leggo, io non conosco i fatti, pare che la Kalinskaya, l’ex fidanzata anche di Kyrgios, poi si sia lasciata. Secondo me c’è anche un po’ di invidia”.

L’ex calciatore non ha risparmiato nemmeno Holger Rune, reo di aver insinuato dubbi sul comportamento di Sinner durante un match: “Rune, non rompere …. Ti è rimasta solo la chiacchiera, non rompere il ca… a Sinner.”

La grande stima di Cassano per Sinner

Cassano ha poi espresso il suo entusiasmo per il talento e il carattere di Sinner, paragonandolo a Djokovic per la determinazione e a Federer per l’eleganza: “Io ho la vaga impressione che lui sia un Djokovic di 22-23 anni, è una macchina, un robot, una roba devastante.” Ha elogiato la sua umiltà, ricordando il gesto di consolazione verso Zverev dopo un match. “Sto ragazzo qua è da premio Nobel della bontà, del lavoro, dell’umiltà. Lo vedo come immagine simile a Federer.”

Critiche a Thiago Motta e alla Juventus

Oltre al tennis, Cassano ha attaccato la gestione della Juventus che, dall’arrivo di Thiago Motta, stenta a produrre risultati concreti. Secondo lui, la squadra manca di identità e l’allenatore non ha saputo valorizzare i giocatori: “Ci sono tre giocatori che lui sta disintegrando: Douglas Luiz, Vlahovic e Koopmeiners. Sei mesi e ancora non ha trovato la loro collocazione.”

Dubbi su Comuzzo al Napoli

Infine, Cassano e Lele Adani hanno commentato il possibile trasferimento del difensore della Fiorentina: Pietro Comuzzo al Napoli. Adani ha sottolineato il potenziale del giocatore, ma ha espresso dubbi sulla sua prontezza per il grande salto: “Comuzzo lo voglio rivedere ancora per i massimi livelli, non sono ancora sicuro possa giocare nelle sei squadre di primissima fascia.”

Cassano è stato ancora più critico, mettendo in dubbio il valore del giocatore e il prezzo del trasferimento: “Non so se Comuzzo sia un giocatore di alto livello. Ha fatto buone partite ma anche sbagliato diverse volte. 35 milioni per uno che un anno e mezzo fa faceva panchina nella Primavera della Fiorentina, onestamente, non li spenderei.”