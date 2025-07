Sinner di nuovo nel mirino di Kyrgios: l’australiano all’attacco per il ritorno di Ferrara nello staff di Jannik

Post al veleno su X per commentare il rientro del preparatore del caso Clostebol nello staff dell’altoatesino

Non poteva tacere a lungo Nick Kyrgios dopo la notizia del rientro di Umberto Ferrara nello staff di Jannik Sinner: l’australiano ha commentato la vicenda con un post al veleno su X, rilanciando di fatto le accuse di doping all’altoatesino.

Kyrgios, la voce anti-Sinner sul caso Clostebol

I tifosi di Jannik Sinner ormai lo sanno: non c’è notizia riguardante il proprio idolo, positiva o negativa, che non venga seguita dal puntuale commento di Nick Kyrgios, soprattutto da quando è scoppiato il caso Clostebol. Il tennista australiano è da mesi la voce più critica nei confronti di Sinner e della Wada, da lui accusata di aver riservato al collega italiano un trattamento di favore dopo la positività alla sostanza vietata, seguita da 3 mesi di squalifica per l’altoatesino.

Il ritorno di Ferrara da Jannik

Tra i responsabili della positività di Sinner, anche se indirettamente, c’era Umberto Ferrara, il preparatore atletico che acquistò il medicinale contente il Clostebol per Giacomo Naldi, l’allora massaggiatore del tennista che trasmise la sostanza vietata a Jannik attraverso un massaggio senza guanti.

Dopo la squalifica, Sinner si separò sia da Ferrara che da Naldi, ma oggi il tennista ha ufficializzato il rientro del primo nel suo staff. Una notizia che Kyrgios non poteva esimersi dal commentare.

Il post al veleno di Kyrgios

E il suo, ovviamente, è stato un commento al veleno. “È tornato con lo stesso dottore, siamo stati ingannati signore e signori”, ha scritto Kyrgios in un post su X, aggiungendo degli emoji che ridono, probabilmente lì per sottolineare quanto a suo parere sia stata ridicola l’intera vicenda della squalifica di Sinner.

Dal post si intende che, secondo l’australiano, Sinner ha allontanato Ferrara solo per migliorare la sua posizione davanti alla Wada e dissociarsi da chi lo aveva aiutato ad assumere una sostanza dopante, salvo poi riaccoglierlo dopo la squalifica.

Vedremo se Sinner prenderà posizione contro questa ennesima accusa di Kyrgios: al momento tra i commenti al post sono in maggioranza quelli che condannano le tesi complottiste di Kyrgios e si schierano in difesa di Sinner.