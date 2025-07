Kyrgios, Sinner diventa il suo preferito in tv: ma sui social tornano i veleni sul doping. Anche l’Inghilterra attacca Jannik

Il successo a Wimbledon di Sinner rispolvera le polemiche per la questione clostebol, con la stampa inglese e un Kyrgios un po' confuso che hanno attaccato Jannik

Nel corso delle ultime settimane Nick Kyrgios sembrava aver messo da parte le polemiche contro Jannik Sinner, spendendo per lui belle parole e ritrovandosi addirittura a definirlo il suo giocatore preferito durante una trasmissione di TNT Sports dopo un colpo da maestro in finale a Wimbledon. Sembrava però, perché non appena il n°1 al mondo ha trionfato ai Championships l’australiano è tornato a punzecchiarlo sulla questione clostebol, tornata nel mirino anche della stampa inglese, che ha aspramente criticato l’altoatesino.

Kyrgios si entusiasma a guarda Sinner: “È il mio giocatore preferito”

Dopo aver speso buona parte del suo tempo libero a scagliarsi contro Jannik Sinner per la questione clostebol, ultimamente Nick Kyrgios sembrava aver cambiato la propria opinione sul n°1 al mondo, spendendo per lui belle parole, ritrovandosi anche tra i pochi che lo davano come favorito – a ragione – contro Novak Djokovic e addirittura esaltando la sua incredibile forza d’animo nel reggere quanto gli è successo nell’ultimo anno e tornare a vincere come se niente.

Anche in occasione della finale contro Carlos Alcaraz Nick ha avuto occasione di fare i complimenti a Sinner mentre seguiva la partita per TNT Sports. A far esaltare Kyrgios è stat un tweener bellissimo di Jannik che ha portato l’australiano a definire il n°1 al mondo il suo giocatore preferito e a fargli i complimenti per l’eccellente riuscita del trickshot, da sempre il marchio di fabbrica del nativo di Canberra.

I veleni sul doping anche dopo la vittoria a Wimbledon

Kyrgios sembra però essersi trasformato un po’ nel celebre nemico di Batman Due Facce. Perché se da un lato in televisione e nelle interviste più “istituzionali” appare aver modificato il proprio modo di riferirsi a Sinner, sui social nulla sembra essere cambiato. In seguito al trionfo di Jannik a Wimbledon Nick ha infatti condiviso un post con un asterisco che sembra rimandare proprio alle polemiche per il clostebol, come lasciano intuire anche i tanti commenti dei suoi fan.

Anche la stampa inglese all’attacco di Jannik

L’australiano non è però l’unico a essere tornato all’attacco di Sinner dopo la vittoria del suo primo titolo a Wimbledon. Contro l’azzurro si è scagliata anche parte della stampa inglese, a partire dal giornalista del Daily Mail Oliver Holt – che già lo aveva preso di mira prima della semifinale contro Djokovic -, che su X ha così commentato la vittoria del n°1: “Jannik Sinner non avrebbe dovuto nemmeno giocare a Wimbledon, figurarsi vincerlo. Una giornata cupa per il torneo e il tennis”. Non molto differente l’opinione di Oliver Brown, che si è espresso così in un suo articolo pubblicato sul The Telegraph: “Celebrare due campioni (il riferimento è a Swiatek oltre che a Sinner, ndr) di Wimbledon banditi per doping è difficile da digerire”.