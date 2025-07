McEnroe snobba Sinner: “Djokovic? Solo Alcaraz lo ha battuto a Wimbledon”. Kyrgios in disaccordo: “Nole è allo stremo”

Opinioni contrastanti quelle di McEnroe e Kyrgios, con il primo che vede Djokovic favorito a Wimbledon e il secondo che invece non crede qualcuno possa interrompere l'egemonia Sinner-Alcaraz

Cresce l’attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Una sfida che nonostante il recente dominio dell’altoatesino sul serbo nei confronti diretti si presenta estremamente equilibrata vista la superficie sulla quale si disputerà, certamente più favorevole a Nole, visto da John McEnore come il favorito, forse anche per la vittoria del titolo finale. Un’opinione non condivisa invece da Nick Kyrgios, per il quale Sinner e Alcaraz sono gli attuali dominatori del circuito, mentre Djokovic a suo parere è ormai “allo stremo”.

La sentenza di McEnroe: “Novak ha una grandissima chance”

Il Novak Djokovic osservato durante questo Wimbledon sembra il classico uomo in missione. L’obiettivo? Ovviamente il 25° slam, titolo che lo renderebbe il giocatore in assoluto più titolato a livello di Major in singolare, superando anche la leggendaria Margaret Court Smith. Un titolo alla portata di Nole secondo John McEnroe, che in un’intervista rilasciata alla BBC One ha dato il serbo come favorito contro Jannik Sinner, almeno sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra: “Novak ha una grande occasione per vincere un altro Slam, conosce questo campo meglio di chiunque altro”.

Stando allo statunitense sette volte campione slam, l’unico a poter mettere i bastoni tra le ruote a Djokovic è Carlos Alcaraz, che lo ha battuto nelle ultime due finali disputate ai Championships: “Soltanto Alcaraz, al massimo della forma, è riuscito a dimostrare che è umano, a Wimbledon. L’unica incertezza riguarda le condizioni fisiche, ma è certo che lui voglia arrivare a quella che sarebbe la venticinquesima vittoria di un Major”.

McEnroe: “A Wimbledon il campo migliore per Nole”

McEnroe rimane convinto che sul campo centrale di Wimbledon a partire favorito domani nella seconda semifinale in programma, nonostante la recente vittoria di Jannik su Nole al Roland Garros e i confronti diretti che sono stati dominati dall’attuale n°1 al mondo nelle ultime quattro sfide: “Sinner ha battuto Djokovic poche settimane fa, al Roland Garros, in più negli ultimi scontri diretti ha vinto sempre. Questo campo, però, è il migliore possibile per Novak e già questo condurrà a una sfida diversa, se possibile con un leggero vantaggio per Djokovic”.

Kyrgios si riscopre fan di Sinner e lancia l’allarme su Djokovic

Di un’opinione ben diversa è invece Nick Kyrgios, che dopo aver passato mesi e mesi a scagliarsi contro Sinner, ora sembra aver cambiato idea, dimenticando la questione clostebol e attribuendo all’attuale n°1 al mondo e al suo rivale Alcaraz i giusti meriti nel corso di un’intervento a TNT Sports: “Penso che Alcaraz e Sinner abbiano sicuramente le redini del gioco. Sono il cambio della guardia. Federer e Nadal se ne sono già andati e credo che lo sport ne abbia risentito“.

Stando a Kyrgios infatti venerdì a partire favorito sarà Sinner, complice anche l’età di Nole, riguardo al quale Nick ha lanciato l’allarme: “Credo che Djokovic, e mi dispiace dirlo, sia allo stremo. È ancora un giocatore straordinario e può ancora competere, ma non so per quanto tempo. Penso che Alcaraz e Sinner porteranno avanti questo sport per i prossimi 10-15 anni”.