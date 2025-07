Sinner, con Ferrara tornano i timori (e le accuse) sul doping: Bertolucci fa da scudo a Umberto e si affida a Jannik

Bertolucci è intervenuto sui social in difesa di Umberto Ferrara e di Jannik Sinner, dopo la decisione di quest'ultimo di affidarsi nuovamente al preparatore atletico allontanato un anno fa in seguito al caso clostebol

Dopo essersi separato da Marco Panichi e Ulises Badio poco prima dell’inizio di Wimbledon, Jannik Sinner ha deciso a sorpresa di affidarsi nuovamente a Umberto Ferrara, preparatore atletico il cui nome è salito – purtroppo – alla ribalta per il caso clostebol. Una decisione quella del n°1 che ha acceso nei suoi fan i timori di un nuovo caso doping e dato nuovo vigore ai suoi hater, tornati prepotentemente alla riscossa. A difendere Ferrara e la scelta di Sinner è però ancora una volta Paolo Bertolucci, ormai assurto al ruolo di paladino della giustizia tennistica sui social network.

Sinner torna ad affidarsi a Ferrara

E a distanza di circa un anno dalla loro separazione, Jannik Sinner ha deciso di affidarsi nuovamente a Umberto Ferrara come preparatore atletico. L’erede di Marco Panichi – nel frattempo passato nel team di Holger Rune – sarà dunque il nativo di Bologna, il quale fece già parte del team dell’altoatesino tra il 2022 e il 2024 ed ebbe un ruolo fondamentale nella crescita fisica e non solo che contribuì al successo dell’attuale n°1 al mondo. Proprio questo, oltre al legame con Simone Vagnozzi col quale aveva lavorato anche quando seguiva Marco Cecchinato, potrebbe aver spinto Sinner a questo tuffo nel passato, oltre alla nota professionalità di Umberto.

Con Ferrara tornano i timori e i veleni sul doping

Il ritorno di Ferrara nel team di Sinner ha però dato nuovo vigore agli hater del n°1 al mondo, che sotto alcuni post social in cui veniva data la notizia sono tornati a bersagliare Jannik, ritirando fuori la questione clostebol, dandogli del dopato e riempiendolo di “Doper”, ovvero il diminutivo che gli hanno attribuito da tempo, il tutto con toni certamente poco eleganti.

Tanti sono anche i fan di Sinner preoccupati che quanto accaduto nel 2024 a Indian Wells possa verificarsi nuovamente, non condividendo magari la scelta di affidarsi nuovamente a Ferrara – il quale era stato preso di mira anche quando iniziò a collaborare con Matteo Berrettini prima e Federico Cinà poi – o temendo che questa scelta possa avere delle conseguenze sull’immagine pubblica di Jannik.

Bertolucci interviene in difesa di Umberto e Jannik

Come spesso capita a riportare un po’ di ordine sui social in queste situazioni ci ha pensato Paolo Bertolucci. L’ex n°12 ATP e attuale commentatore per Sky Sport, che ha risposto a dubbi e insinuazioni di alcuni utenti su X, spiegando perché quella di Sinner sia una scelta più che giusta: “Ferrara è uno dei migliori del mondo. Lo conosce, nessun salto nel vuoto. Ottima decisione”. A chi invece ha insinuato che Ferrara avesse proposto al n°1 una sostanza dopante Bertolucci ha risposto specificando come le cose siano andate realmente: “Il prodotto serviva per medicare una ferita del fisioterapista. Non era per Sinner”.

Paolo si è poi mostrato sorpreso dai commenti di alcuni tifosi, i quali hanno lasciato intendere che la scelta di Sinner sia sbagliata e che sarebbe stato meglio cercare altrove “Ma come fate a pensare di saper gestire le varie situazioni riguardanti Sinner meglio di lui?”, suggerendo poi che i risultati finora hanno dato ragione a Jannik e invitando – ironicamente – un utente a candidarsi per il suo team se è tanto convinto di poterlo aiutare “Nessuno è infallibile ma a occhio e croce visti i risultati mi sa che abbia ragione lui. Comunque se sei convinto di poter aiutare il suo team nella comunicazione e nei vari casi dovesse affrontare contattalo”.e