Cinà si affida a Umberto Ferrara, ex preparatore di Sinner e Berrettini: ma per il web sarà la condanna di Federico

Il 18enne giovane promessa Cinà si prepara al salto di livello a partire dal suo team, dove dovrebbe entrare anche Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di campioni come Sinner e Berrettini

A distanza di poco più di una settimana dal termine della collaborazione con Matteo Berrettini, l’esperto preparatore atletico Umberto Ferrara, noto purtroppo ai più per la vicenda clostebol che gli era costato l’addio dal team di Jannik Sinner nel 2024, sembrerebbe essere a un passo dall’entrare nel team del 18enne giovane speranza del tennis azzurro Federico Cinà, per il quale si starebbe pensando anche alla possibile introduzione di un top allenatore da affiancare al padre Francesco.

Cinà ora pensa in grande, vicino l’ingresso di Umberto Ferrara nel suo team

Nel panorama del miglior periodo storico per il tennis italiano, Federico Cinà è il nuovo che avanza, il giovane talento dalle belle speranze che ci dimostra come la fucina di talenti italiani non si limiti al settennato che va dal 1996 al 2002, ovvero dall’anno di nascita di Jasmine Paolini e Matteo Berretini fino a quello di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Il classe 2007 palermitano ha infatti già dimostrato di poter dire la sua anche nel circuito maggiore con le vittorie al debutto ATP nel Masters 1000 di Miami e poi in quello di Madrid, dove spaventò anche Sebastian Korda. Giusto allora pensare al futuro e a un salto di livello che per prima cosa deve partire dal proprio team. E in questa direzione va la decisione di affidarsi all’esperto preparatore atletico Umberto Ferrara, dato ormai come vicinissimo a Cinà.

Cinà, oltre a Ferrara in arrivo un nuovo coach insieme al padre

Questa notizia arriva poco più di una settimana più tardi dall’annuncio della separazione di Ferrara dal team di Matteo Berrettini – con le motivazioni che rimangono tutt’ora ignote ma che potrebbero essere legate alla gestione dell’infortunio agli addominali che rischia di far saltare la stagione sull’erba all’ex n°6 ATP – che lo aveva assunto dopo che Jannik Sinner lo aveva licenziato in seguito alla ben nota vicenda clostebol, dove però le responsabilità del preparatore atletico sembrano comunque ridotte.

Proprio durante la collaborazione con Jannik Sinner, Ferrara ha dimostrato le sue grandi doti anche con giovani talenti ancora da formare, soprattutto a livello fisico, e la collaborazione – che comunque diventerà definitiva dopo un iniziale periodo di prova – con Cinà non può dunque che essere accolta positivamente, soprattutto perché rende l’idea di quanto Federico e chi lo circonda abbiano intenzione di puntare su di lui e sul suo futuro. A proposito, Ubitennis riporta anche la notizia della possibile assunzione di un’ulteriore nuova figura nel suo team al fianco della madre Susanna Attilli e soprattutto del padre Francesco, celebre per essere stato l’allenatore di Roberta Vinci, con il possibile ingresso di un secondo coach di alto livello.

La catastrofica reazione del web

Per molti tifosi italiani però Umberto Ferrara è semplicemente il colpevole principale insieme a Giacomo Naldi della vicenda clostebol poi conclusasi con la sospensione di tre mesi di Jannik Sinner e per questo motivo la notizia sul web non è stata accolta con grande entusiasmo, anzi, si potrebbe dire che la reazione di alcuni utenti è stata letteralmente catastrofica, come quella di Cloe che su X scrive: “Poverò Cinà. Carriera già finita prima di cominciare”.

Teme lo stesso anche LDB: “Non provasse a rovinare un’altra carriera che potrebbe essere promettente”. C’è che come Andre ha invece un suggerimento per Cinà “Federico scappa veloce…” e chi invece proprio non sembra riuscire a mettersi alle spalle la questione clostebol come Rosa Blu “I danni che ha causato a Jannik li stiamo ancora vedendo”. Non mancano però nemmeno gli utenti che ricordano quanto di buono fatto in carriera da Ferrara e che non può essere eliminato da un errore isolato.