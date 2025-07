Pescara sogna Lapadula e gioca la carta Vivarini. Juve Stabia su Moro, Palermo blinda i giovani

Le trattative si infiammano in vista della nuova stagione, con il Pescara che vuole ancora stupire e il Palermo che punta al ritorno in Serie A

Il calciomercato della Serie B comincia a muoversi con decisione, tra trattative suggestive, occasioni low cost e strategie a lungo termine. In primo piano il possibile ritorno di Gianluca Lapadula a Pescara, ma non mancano manovre importanti anche in casa Juve Stabia, Catanzaro e Palermo. L’ultimo mese di trattative sarà fondamentale per rinforzare le rose in un campionato che si decide spesso per pochi dettagli e in cui anche una piccola differenza può costare cara per gli obiettivi stagionali.

Pescara sogna il ritorno di Lapadula: Vivarini spinge per il sì

Il Pescara, dopo l’addio di Baldini in panchina, vuole un centravanti di spessore per puntare in alto e ha messo nel mirino Gianluca Lapadula. L’attaccante, oggi 35enne, potrebbe tornare nella città che lo consacrò nel 2016 con una stagione da urlo culminata con la promozione in Serie A. A fare la differenza potrebbe essere il rapporto personale con Vincenzo Vivarini: i due hanno già condiviso una stagione vincente a Teramo in Serie C, chiusa con 21 gol del bomber. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo Spezia è disposto a liberare la punta anche con una buonuscita, rendendo l’operazione sostenibile per le casse del Delfino.

Juve Stabia a caccia del dopo-Adorante: occhi su Burnete e Moro

Dopo la cessione di Andrea Adorante al Venezia, la Juve Stabia è alla ricerca di rinforzi in attacco. Il nome più vicino è quello di Patrick Burnete, giovane attaccante del Lecce pronto ad arrivare in Campania in prestito. Ma il direttore sportivo Matteo Lovisa valuta anche l’opzione Luca Moro, classe 2001 di proprietà del Sassuolo. Reduce da 7 gol in 25 presenze lo scorso anno, Moro conosce bene la Serie B e ha vestito anche le maglie di SPAL, Frosinone e Spezia. Tuttavia, resta da capire se i neroverdi apriranno alla cessione.

Palermo blinda Corona e Peda: Inzaghi punta sui giovani

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha le idee chiare: vuole puntare sui giovani talenti già in rosa. Per questo ha bloccato la partenza di Giacomo Corona, classe 2004, che era finito nel mirino di diversi club di B. Stessa sorte per Patryk Peda, difensore che ha già giocato in prestito alla Juve Stabia. Pippod valuterà ancora Vasic, mentre per Desplanches si lavora per un prestito per garantirgli maggiore continuità. Una strategia chiara: far crescere in casa i giocatori più promettenti.

Catanzaro, difesa nuova con Bettella dopo l’addio di Scognamillo

Dopo la partenza di Stefano Scognamillo, approdato al Benevento, il Catanzaro ha chiuso per l’ingaggio di Davide Bettella (svincolato dopo l’esperienza a Frosinone), come riporta Sky Sport. Classe 2000, l’ex difensore del Monza ha collezionato quasi 100 presenze in Serie B ed è pronto a guidare la retroguardia di mister Aquilani. Conosciuto per la sua solidità e affidabilità, Bettella rappresenta un innesto importante per una squadra che vuole confermarsi protagonista nel campionato cadetto.