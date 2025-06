Berrettini, il calvario continua: rinuncia a Stoccarda e Wimbledon è a rischio. L’addio a Ferrara fa discutere

Il tennista romano è stato costretto a rinunciare anche al torneo sull’erba a Stoccarda rinviando l’inizio della stagione sull’erba: l’infortunio agli Internazionali non è ancora risolto

Ancora una volta i maledetti infortuni. Matteo Berrettini deve fare i conti con l’ennesimo problema fisico della sua carriera. Quel problema che lo ha costretto a ritirarsi nel corso del match con Ruud agli Internazionali d’Italia e poi a rinunciare alla partecipazione al Roland Garros.

Il no a Stoccarda e Wimbledon a rischio

Una serie di sfortune incredibili per Matteo Berrettini. A Roma, Martello ha rotto un digiunino con gli Internazionali che durava dal 2021 ma quando tutto sembrava risolto la sfortuna ci ha messo di nuovo lo zampino. Nel corso del match con Ruud, il romano ha dovuto dare forfait dopo il primo set per il riacutizzarsi di un problema agli addominali che gli aveva dato già fastidio nel corso del Masters 1000 di Madrid. Da lì la decisione di rinunciare al Roland Garros e ricominciare la fase di riabilitazione.

Nella giornata di ieri però è arrivata l’ennesima brutta notizia con il tennista azzurro che è stato costretto a cancellare la sua iscrizione dal torneo di Stoccarda che lo aveva visto finalista lo scorso anno (match poi perso contro Draper). Una seccatura doppia perché significa che l’infortunio non è ancora risolto e perché taglia di netto la stagione sull’erba dell’azzurro, superficie che nel corso degli anni gli ha sempre dato grandi soddisfazioni. E aorta anche la sua partecipazione a Wimbledon non è scontata.

L’addio a Ferrara fa discutere

La Gazzetta dello Sport ha rivelato anche un’altra novità per Matteo Berrettini con la separazione consensuale dal preparatore atletico Umberto Ferrara. Non sono state comunicate le motivazioni di questa decisione destinata a far discutere. Il romano aveva scelto di puntare sull’ex preparatore di Jannik Sinner che era uscito dal team del numero 1 del mondo dopo il caso clostebol. La decisione di Matteo di richiamarlo dal suo aveva provocato polemiche e a distanza di pochi mesi arriva subito l’addio. Tra le motivazioni dietro questa separazione ci potrebbe essere proprio l’infortunio agli addominali che forse non è stato affrontato nel modo migliore dopo Madrid e che ora rischia di compromettere la stagione dell’azzurro.