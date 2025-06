F1 Gp Austria: tegola Verstappen, forfait di Gianpiero Lambiase. Chi sarà l'ingegnere di pista di Max

Primo colpo di scena a ruote ferme al Gran Premio di Austria: Max Verstappen non avrà al suo fianco Gianpiero Lambiase storico ingegnere di pista, al suo posto Simon Rennie

Inizia in salita per Max Verstappen il week end del Gran Premio di Austria. Il 4 volte campione del mondo di F1 affronterà la gara di casa della Red Bull senza il supporto del suo storico ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Che ha dato forfait e che sarà sostituito da una soluzione interna alla scuderia di Miton Keynes. Scopriamo chi.

Verstappen senza Lambiase: cosa è successo

Per la prima volta dal 2016, anno della sua promozione in Red Bull, Max Verstappen non avrà in radio l’apporto e l’assistenza, ma anche il botta e risposta, del suo fidato ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Come comunicato in anteprima dalla testata olandese De Telegraaf, a firma Erik Van Haren, sempre molto ben informato sulle cose che gravitano intorno al mondo di SuperMax. Secondo quanto riferito dal giornalista di F1, Lambiase non sarà presente al Red Bull Ring a causa di “circostanze di carattere privato”.

Simon Rennie ingegnere di pista di Verstappen

Per il Gran Premio di Austria dunque, Max Verstappen avrà un nuovo “angelo custode” che lo assisterà dal muretto box della Red Bull. Si tratta di Simon Rennie, 45enne ingegnere inglese di lunga militanza in Red Bull, che ha lavorato per diversi anni con Daniel Ricciardo, anche con Albon nella sua breve parentesi in Red Bull e poi dal 2018 ricorpre il ruolo di ingegnere capo del programma simulatore della Red Bull dove quindi ha lavorato anche a stretto contatto con Verstappen.