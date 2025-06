F1 mercato piloti: Russell sirene Aston Martin. Colapinto, furia Briatore come Vasseur e Schumacher sogna Cadillac

La settimana di sosta del Mondiale di F1 ha acceso il mercato piloti con Briatore che come Vasseur attacca la stampa su Colapinto, Ralf Schumacher che avvisa Mercedes sul futuro di Russell e Mick che sogna di tornare con Cadillac

La Formula 1 si ferma un giro in questo fine settimana. Il circus si prepara al rientro in Europa dopo la parentesi oltreoceano in Canada. La sosta è terreno fertile per voci e rumors. Come quelli del mercato piloti che comincia a essere rovente come l’estate che ci apprestiamo a vivere in pista e fuori. Tiene banco la questione del rinnovo di George Russell con la Mercedes ma anche la permanenza di Franco Colapinto con Alpine su cui rompe il silenzio Flavio Briatore. E infine c’è curiosità sulla scelta di Cadillac con Mick Schumacher che sogna il ritorno in F1.

Russell tentato, Ralf Schumacher avvisa Mercedes

Ha vinto il Gran Premio del Canada, firmato la pole, con grande autorevolezza tenendosi dietro per 70 giri Max Verstappen. Lui è George Russell. Uno dei talenti puri della griglia di partenza. La sua condizione è particolare visto che è in scadenza di contratto con la Mercedes. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, Russell è finito nel mirino di Aston Martin, intenzionata a rafforzare la propria competitività in vista della nuova era tecnica, a maggior ragione dopo l’arrivo di Adrian Newey.

Per Toto Wolff il rinnovo non è un problema, almeno a parole, ma non è un mistero che il manager austriaco punti a prendere Verstappen prima o poi e avendo lanciato da pochi mesi Antonelli che in settimana ha sostenuto gli esami di maturità, il nome dell’indiziato a lasciare Brackley potrebbe essere proprio Russell.

E se il pilota inglese ha sottolineato la sua fedeltà a Mercedes c’è anche chi rilancia l’ipotesi di una sua partenza, come Ralf Schumacher che a Sky Deutschland ha rimarcato il fatto che Russell già lo scorso anno fosse finito nella lista dei desideri di parecchi team e ha messo in guardia Toto Wolff sul decidere il prima possibile cosa fare dell’inglese per non perderlo.

Briatore come Vasseur sbotta: “Colapinto, tutte stron**te!”

La F1 viaggia verso il Gran Premio d’Austria a fine mese sul Red Bull Ring. Sarà quella la quinta gara di Franco Colapinto sulla Alpine. Stando ai rumors, da contratto, quella dovrebbe essere la sua ultima gara. L’ex Williams ha preso il posto di Doohan, spinto dagli sponsor e da Flavio Briatore. Ma non ha entusiasmato, con qualche errore di troppo anche se si è ripreso un po’ in Canada.

Raggiunto da un giornale argentino, proprio Briatore ha sbottato e come Vasseur se l’è presa con i giornalisti: “Non so di cosa stai parlando. Il problema è che la stampa pubblica un sacco di spazzatura. È colpa vostra, non nostra. Franco sta bene con la squadra, sta facendo bene e va sostenuto. Dimenticate quelle voci. Se ci sono, chiedete a me”.

Mick Schumacher torna in F1: sogno Cadillac

C’è poi il capitolo Cadillac. La nuova scuderia americana farà il suo esordio assoluto il prossimo anno in F1. C’è grande attesa per sapere il nome dei due piloti che porteranno a battesimo le monoposto americane che saranno spinte dalla power unit Ferrari. I nomi girati in questi mesi sono tanti dal pilota made in Usa Colton Herta all’usato sicuro dei vari Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e più concreto Sergio Perez.

Tra la lista dei papabili c’è anche Mick Schumacher. Il figlio del grandissimo Schumi è fuori dal giro da qualche anno, dopo essere stato appiedato dalla Haas ma non ha perso la speranza di tornare in F1 dalla porta principale dopo una stagione da collaudatore in Mercedes.

Reduce anche da un’ottima 24 Ore di Le Mans con grandi stint da parte sua su Alpine, Schumacher jr si è proposto a Cadillac a margine del GP di Miami: “La F1 è un argomento che mi sta molto a cuore. Amo la F1 fin da quando ero bambino. Non l’ho mai abbandonata – ha detto al New York Times – Al momento c’è un progetto straordinario in ballo, un argomento molto interessante. Essere lì [per Cadillac, ndr.] era importante, e tornare nel paddock è stato fantastico. È l’apice del motorsport.