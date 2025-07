F1, Ecclestone distrugge Hamilton: senza speranza e punge Elkann. Mercato piloti, Briatore: Bottas per Colapinto

L'ex patron della F1, Bernie Ecclestone non ha dato molta speranza ad Hamilton di vincere con la Ferrari, ha difeso Vasseur e rimpianto Montezemolo. Intanto Briatore è stanco di Colapinto e ha chiesto Bottas alla Mercedez

Settimana particolare per Hamilton. Quella del prossimo week end sarà la prima volta a Silverstone per Lewis da pilota della Ferrari. L’inglese ci tiene a fare bene davanti al proprio pubblico dove ha vinto peraltro lo scorso anno con la Mercedes. Ci arriva sull’onda del quarto posto dell’Austria in una stagione in cui non ha ancora conquistato nessun podio in gara. Intanto però a stroncare le speranze del 7 volte campione del mondo è il buon vecchio Bernie Ecclestone che si è rivisto proprio in Stiria.

Un altro che non ci pensa due minuti a stroncare un pilota è Flavio Briatore. Secondo gli ultimi rumors di radio mercato il team principal facente funzioni di Alpine sarebbe stanco anche di Colapinto e avrebbe chiesto Valtteri Bottas alla Mercedes per invertire il trend della scuderia francese.

Hamilton carico per Silverstone

Per uno che ha vinto 7 titoli mondiali, conquistato 104 pole e 105 successi in gara cosa vuoi che sia un quarto posto. Ma in tempi di magra anche una medaglia di legno come quella conquistata da Hamilton al Gran Premio d’Austria possono rappresentare un grosso sostegno morale in una stagione difficile oltre le aspettative con la Ferrari. Lewis è arrivato non troppo lontano da Leclerc salito sul podio. La Ferrari si è dimostrata seconda forza, col fondo nuovo, e si è ripresa pure il secondo posto nel Mondiale costruttori.

Piccoli segnali che fanno ben sperare almeno in una onorevole seconda parte di stagione. Ci crede Hamilton che domenica si troverà per la prima volta davanti ai suoi connazionali, nella gara di casa, con la tuta rosso Ferrari. La voglia di fare bene è tanta su una pista dove Lewis ci ha vinto per 9 volte, un vero e proprio record.

Ferrari: torna Vasseur e c’è Vigna

Ferrari che a Silverstone, una delle patrie della F1, dovrebbe presentarsi al gran completo col ritorno di Fred Vasseur assente il giorno della gara in Austria per motivi personali. Al suo fianco, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà anche Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari e che sarà sicuramente chiamato a rispondere alle tante domande che nelle ultime settimane girano attorno alla figura del Cavallino Rampante e quella di Fred.

Ecclestone stronca Hamilton e rimpiange Montezemolo

A 94 anni suonati Bernie Ecclestone si è rivisto in giro per il paddock in occasione del Gran Premio d’Austria. Non solo. l’ex gran capo della F1 ha avuto l’onore di premiare sul podio Norris, Piastri e Leclerc. A margine del suo ritorno nel circus il buon vecchio Bernie si è dimostrato lucido e, come suo solito, senza peli sulla lingua. A pagarne il prezzo proprio Lewis Hamilton a cui Ecclestone non ha dato nessuna chance di 8° titolo:

“Spero per lui che possa farcela ma no, non ha speranza! Penso che ci sia un periodo nella vita delle persone in cui tutto può andare bene, oppure no – ha detto Ecclestone a Sky Uk, parole riportate da GPblog – Lewis è stato fortunato ad essere al posto giusto nel momento giusto… in primo luogo non c’era molta concorrenza quindi era un po’ più facile. E ora ha dei competitor, mentre quando lui vinceva tutto, non aveva molti avversari al vertice”.

Fonte: Getty

Anche riguardo alla Ferrari, Bernie è stato molto duro con la gestione sportiva tout court di Maranello rimpiangendo i tempi di Montezemolo, divenuto uomo McLaren nel frattempo, e difendendo pure lui Vasseur come già Toto Wolff: “Spero che riesca a fare il suo lavoro, continuare a cambiare è sbagliato. Ci vuole un uomo solo a dire: ‘Bisogna fare così’. Devono trovare una figura come Luca”.

Mercato piloti: Briatore stufo di Colapinto, chiesto Bottas

Sempre in fermento il mercato piloti. Specie quando c’è di mezzo Flavio Briatore. Il team principal ad interim di Alpine vuole dare una scossa all’inizio disastroso della stagione della scuderia di derivazione francese. Un altro “zero” in Austria, solo 11 punti all’attivo tutti di Gasly, in una classifica costruttori dove gli altri team minori, Sauber, Haas, Aston Martin e Racing Bulls, a rotazione, oramai finiscono stabilmente in top ten.

Fonte: Ansa

Nell’occhio del ciclone ci finisce Franco Colapinto. L’argentino era stato a sua volta chiamato a sostituire Mick Doohan. Ma i risultati dell’ex Williams, tanto osannato in Patria, non sono stati di granché migliori dell’australiano figlio d’arte.

Ed allora Briatore prepara l’ennesimo ribaltone. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il manager italiano avrebbe chiesto all’amico Toto Wolff di Valtteri Bottas. Il finlandese, fino allo scorso anno in Sauber, è diventato terzo pilota Mercedes. Ed è tra i candidati forti ad andare in Cadillac per l’esordio della nuova scuderia americana il prossimo anno.