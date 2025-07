F1, Hamilton via dalla Ferrari se arriva Horner: l'indiscrezione che mette in crisi i piani di John Elkann

Secondo una rivelazione di un importante giornalista inglese se la Ferrari prendesse Christian Horner cacciato dalla Red Bull, potrebbe perdere Lewis Hamilton. Come stanno le cose a Maranello

Mercoledì scorso la Red Bull ha dato il benservito a Christian Horner dopo 20 anni di matrimonio e tanti successi. Da quel momento in F1 non si parla d’altro. Degli annessi e connessi, sia nel team di Milton Keynes sia l’effetto domino su tutto il circus. L’interrogativo più grande riguarda il futuro del manager inglese con voci che, per il suo palmares potrebbe far gol a molte scuderie a cominciare dalla Ferrari o Alpine. Riguardo Maranello arriva una importante rivelazione da parte di un esperto di Formula 1 che ha sentenziato: “Se la Ferrari prende Horner, Hamilton andrà via!”

L’addio di Horner a Red Bull: Alpine e Ferrari alla finestra

Sono passati pochi giorni eppure non si placano i fiumi di parole sull’addio sancito tra la Red Bull e il suo storico team principal Christian Horner. Dopo aver ricoperto il ruolo di unico caposquadra della squadra di Milton Keynes nei suoi 20 anni di storia, il manager inglese è stato licenziato per motivi non ancora specificati. Da allora, sono sorti dubbi sulla tempistica e sulle motivazioni dietro questo brusco cambiamento che ha portato Laurent Mekies alla promozione dalla Racing Bulls.

Oltre al ruolo e al futuro di Max Verstappen, un altro argomento di forte discussione, e anche speculazione, riguarda il futuro dello stesso Horner. Con Alpine e Ferrari entrambe accostate al dirigente britannico. Alpine è attualmente senza un team principal dopo le dimissioni di Oliver Oakes a maggio con Flavio Briatore che ne ha preso il ruolo ad interime.

A Maranello invece non è un buon periodo per Frederic Vasseur dopo i risultati deludenti di questo 2025 il suo posto al timone della rossa è stato messo fortemente in discussione, specie sulla stampa, ma anche la presenza e le parole dell’ad Ferrari, Benedetto Vigna a Silverstone non hanno fugato i dubbi sul futuro del manager francese, anzi li hanno amplificati.

Ferrari, la rivelazione: se Horner in, Hamilton out

A sparigliare le carte ci pensa la riflessione dello stimato reporter di Formula 1 Will Buxton e la presentatrice di F1 e reporter della pit lane della BBC Jennie Gow nel corso del podcast The Sports Agents e riportata da Motorsport.com. Sulle possibilità che John Elkann porti Horner in Ferrari, Buxton ha detto: “Voglio dire, onestamente, no, non credo. Conosco la Ferrari, e penso che sia un po’ forzato credere che ciò possa accadere. Non mi sembra la scelta perfetta per Christian Horner”.

Il motivo per cui Horner difficilmente andrà alla Ferrari riguarda Hamilton: “Se vedo Lewis desideroso di lavorare con Christian? Non proprio. Uno dei motivi principali per cui Lewis è passato alla Ferrari non è stato solo il fascino di correre per la rossa. È stato anche il ricongiungimento con Fred Vasseur, che ha portato Lewis alla vittoria dei campionati juniores. Hamilton adora quell’uomo e ha una fiducia assoluta in lui. Se sostituissero Fred con Christian Horner, non credo che Lewis sarebbe un pilota Ferrari per molto tempo ancora”.