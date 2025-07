F1 Gp Silverstone diretta qualifiche: LIVE fp3, Hamilton e Leclerc cercano conferme per la caccia alla pole

Ultimo aggiornamento: 05-07-2025 12:52

Circuito Silverstone, 5 luglio 2025 – Il week end del Gran Premio di Gran Bretagna entra nel vivo. E’ il sabato della pole position e la Ferrari sembra volersi invitare alla lotta per la piazzala numero che dà diritto alla partenza al palo. Dopo l’ottimo venerdì Leclerc ed Hamilton che gioca in casa vogliono sfidare le McLaren di Norris e Piastri con il solito Verstappen terzo incomodo anche se un po’ in crisi con la Red Bull. Appuntamento con le fp3 alle 12.30 e le qualifiche alle 16 in diretta live con noi!

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming