F1 Silverstone, exploit Ferrari: Vasseur predica calma. Hamilton entusiasta, ma Marko nota un dettaglio preoccupante

Chiuso il venerdì delle libere a Silverstone, dalla Ferrari si incassano i buoni risultati in entrambe le sessioni, con i piloti a loro agio con la vettura. Ma da Red Bull Helmut Marko nota un dettaglio preoccupante

Il fine settimana del GP di Silverstone si apre al meglio per le Ferrari, che dominano con Lewis Hamilton le prime prove libere per poi ottenere un ottimo piazzamento alle spalle delle McLaren nella sessione successive. Fosse che fosse la volta buona con gli aggiornamenti, segnatamente il fondo per le SF-25 che ha debuttato nel precedente Gran Premio d’Austria e che nasce per migliorare il carico aerodinamico della vettura (inoltre, sempre parlando di dettagli tecnici, le vetture montano la quarta power unit concessa in questa stagione).

Exploit delle Ferrari (e di Hamilton) nelle libere di Silverstone

Hamilton, che lo scorso anno ottenne una delle sue ultime vittorie in Mercedes proprio sulla pista di casa, in particolare ha dato il meglio di sé nel passo gara, che rappresenta l’area dove le rosse soffrono di meno il confronto con le temibili rivali. Ma anche nel giro secco ci sono stati dei riscontri positivi. Ora non parliamo comunque di un ritorno in auge delle Ferrari, anche perché siamo solo al venerdì delle libere e il campionato, va ricordato, è ancora tremendamente lungo.

Ma allo stato attuale delle cose è sicuramente consolatorio il fatto che, subito dopo la quasi invincibile armata papaya, si piazzi la scuderia di Maranello, almeno per ora. Meglio evitare le fanfare, come d’altronde suggerisce Frédéric Vasseur, che ha ripreso il suo posto sulla tolda di comando del team dopo averla lasciata momentaneamente a Jerome D’Ambrosio nel corso del precedente weekend austriaco.

Vasseur: “Quella con McLaren a Silverstone sarà la migliore battaglia della stagione”

Il team principal ha sottolineato la costanza del passo delle rosse nella simulazione gara, pur peccando di una eccessiva spinta all’inizio della stessa (“Ma ci sta essere aggressivi”). Ha però messo in guardia che domani bisognerà ripartire da zero e che i valori tra le dirette rivali sono molto stretti. Insomma, “sarà una bella battaglia”, finanche “la migliore di questa stagione”.

L’importante è trovare “un equilibrio” tra una condotta ragionata e una invece più arrembante, ha proseguito Vasseur, che ha riconosciuto come le vetture abbiamo “spinto un po’ troppo: è il miglior modo per trovare il nostro limite, ma non bisogna esagerare”.

Il nuovo fondo “può avere aiutato”, ha aggiunto, “ma penso che alla fine sia necessario incastrare il tutto con l’assetto e il bilanciamento. In ogni caso il fondo ci dà una mano perché ora siamo in una situazione migliore e prestiamo maggior attenzione ai dettagli, creando un circolo virtuoso”. Ma, nonostante le cose siano andate bene, Vasseur è convinto di una cosa: “Non dobbiamo andare oltre con le aspettative. Ci dobbiamo concentrare su noi stessi, perché non siamo ancora del tutto soddisfatti”.

Hamilton e Leclerc a loro agio con la Ferrari

Toni decisamente più entusiasti da parte di Hamilton, elettrico per il fatto aver corso per la prima volta sulla pista di casa con la Ferrari. Non solo, si è detto pure “a suo agio” in tutte e due le libere odierne, con dell’ulteriore margine di miglioramento visto il traffico nelle FP2 dopo il giro veloce.

Anche Leclerc ha parlato di sensazioni positive con la monoposto, ma ha anche avvertito che resta del lavoro da fare con la SF-25. In particolare il monegasco ha sottolineato: “Sembra che ancora non siamo del tutto a posto con la configurazione da qualifica, mentre va meglio sul passo gara”. Ma, ha aggiunto, “oggi in generale mi sono divertito molto con la vettura, e non vedo l’ora di tornare domani in pista”.

Norris teme le Ferrari, Marko invece le ridimensiona

Quindi, le Ferrari vanno temute dai rivali? Secondo Lando Norris, autore del miglior tempo nelle FP2, le rosse “oggi sono state molto veloci, e lo saranno anche domani e perciò noi abbiamo del lavoro da fare”, avvisando che nelle FP3 la scuderia di Maranello potrebbe essere ulteriormente competitiva. E ha chiosato: “Sono sì soddisfatto di questa giornata, ma non c’è molto di cui essere orgogliosi”.

Sempre dal fronte avversario, anche Helmut Marko ha commentato il venerdì positivo delle Ferrari, sottolineando però il “notevole graining” della SF-25 di Hamilton “dopo diversi giri”, così come “nelle Mercedes”. Quello Red Bull, secondo il consulente di ferro della scuderia di Max Verstappen (oggi in difficoltà con l’assetto della sua RB21), “era invece ragionevole, così come quello McLaren. Quindi questo è un buon segno” in vista dei prossimi due giorni.