F1 Ferrari, Benedetto Vigna a Silverstone fa chiarezza sul futuro di Vasseur ma di fatto lo scarica

Era atteso e alla fine è arrivato. Nonostante la pioggia, l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna ha fatto capolino a Silverstone. Per sostenere la squadra, i piloti Hamilton e Leclerc a pochi minuti dalla partenza del Gran Premio di Gran Bretagna e chissà a fare due chiacchiere con Frederic Vasseur, il team principal di Maranello che viene dato in bilico visti gli scari risultati del suo 3° anno in plancia.

Benedetto Vigna: “Ferrari squadra unita”

Intercettato dal team di Sky Sport F1, nel paddock di Silverstone, l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha parlato del mondo Ferrari: “Mi piace venire qui e vedere la squadra unita, amo stare con le persone perché sono loro che fanno sempre la differenza, danno entusiasmo: i tifosi, i clienti, gli sponsor. Sono le persone che fanno la Ferrari”.

La stagione in F1 fin qui non è andata secondo le aspettative, Vigna ne è concio ma prova a essere ottimista: “Abbiamo fatto una buona qualifica, i team crescono con le difficoltà. L’unione fa la forza e in Ferrari questo c’è e c’è in tutte le cose che facciamo, lo respiro da quando sono arrivato qui”.

Futuro Vasseur, Vigna non si sbilancia

Impossibile non porgli la domanda fatidica sul futuro di Vasseur il cui contratto in scadenza potrebbe non essere rinnovato imponendo alla squadra di Maranello un altro cambio di timone. La risposta di Vigna è secca: “E’ il team principal, è luglio e stiamo discutendo. Abbiamo appena pranzato assieme e adesso ci godiamo il gran premio”.

Se qualcuno si aspettava una parola netta sul futuro di Vasseur senza se e senza ma del manager francese è rimasto spiazzato. Vigna ha preso tempo e questo non è un buon segnale, per il team principal.