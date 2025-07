MotoGP Germania, Prove Libere: Marc Marquez parte subito a tutta, Bagnaia invece in salita

Inizia il fine settimana del GP di Germania, con Marc Marquez già 11 volte vincitore sul Sachsenring che parte con il piede giusto dominando le prime prove libere davanti a Miller e Bezzecchi

Comincia un nuovo fine settimana della MotoGP seguendo il copione che ormai sta caratterizzando la stagione 2025, ovvero Marc Marquez che gioca un campionato a sé seguito dal resto della truppa (con saltuariamente qualcuno che, almeno nelle sessioni, prova a spiccare). Nelle prime libere di questo venerdì lo spagnolo della Ducati ha ribadito il feeling con il Sachsenring, il cui GP di Germania tante soddisfazioni gli regalò nel passato degli anni di gloria in Honda e non solo (va detto che nella scorsa stagione vinse l’attuale compagno di squadra Francesco Bagnaia, ma Marquez stava semplicemente scaldando i motori nell’interregno Gresini). Dominando tra l’altro con le stesse gomme, mentre gli altri si sono migliorati solo montando quelle nuove.

Per la cronaca, sul podio delle FP1 sono saliti Jack Miller e un Marco Bezzecchi foriero di buone soddisfazioni per Aprilia in questa stagione un po’ tormentata per la casa di Noale. Parte invece in salita il fine settimana tedesco di Francesco Bagnaia, solo nono.

GP Germania, FP1: Marc Marquez parte subito forte

Subito all’avvio il più grande (anagraficamente parlando) dei Marquez segna un tempo sul giro pari a 1:20.749. Più staccato Francesco Bagnaia, a sette decimi, mentre il fratello dello spagnolo Alex parte in sordina in virtù dei postumi dell’infortunio subito alla mano nel precedente appuntamento: il dolore è ancora presente e il resto del weekend per il pilota del team Gresini potrebbe essere inevitabilmente condizionato da questa situazione. E a proposito di piloti che rientrano dopo delle disavventure in pista, oggi ha ripreso la propria Honda Luca Marini, reduce dall’incidente nei test endurance in Giappone.

Marc Marquez ha poi ulteriormente migliorato il proprio riscontro al Sachsenring, portandosi a 1:20.372, seguito a 7 decimi da Fabio Quartararo. Sul finale il francese rischia grosso, arrivando vicino alla caduta (che invece subisce Pedro Acosta, ma fortunatamente senza conseguenze), mentre nel marasma dei piloti che migliorano i propri tempi con le gomme nuove, Marquez mantiene salda la leadership senza aver cambiato le proprie.

I piazzamenti delle Libere 1: sul podio Miller e Bezzecchi, Bagnaia nono

Lo spagnolo di Ducati chiude quindi in testa le FP1, seguito da Jack Miller a un decimo di distacco e da Marco Bezzecchi a 3 decimi. A seguire, quarto posto per Joahnn Zarco, quinto per Maverick Vinales, sesto per Fabio Di Giannantonio, settimo per Joan Mir, ottavo per Quartararo, nono per Bagnaia (a sette decimi dal compagno di squadra) e decimo per Miguel Oliveira. Luca Marini riparte dal 17esimo posto, 14esimo invece Alex Marquez.