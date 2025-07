Zaniolo segna ma per i tifosi del Galatasaray è un traditore: addio in vista, la Serie A lo aspetta

Il centrocampista ex Atalanta e Fiorentina a bersaglio nella prima amichevole estiva dei campioni di Turchia. Ma sui social è bufera: che attacchi a Nicolò

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è anche la firma di Zaniolo nella cinquina che il Galatasaray ha rifilato all’Umraniyespor in occasione della prima amichevole estiva del club campione di Turchia. Gran bel gol, quello di Nicolò. Ma non è bastato a convincere i tifosi giallorossi, che hanno preso di mira l’ex Roma e Fiorentina sui social. Sullo sfondo il ritorno in Serie A: ecco quali club potrebbero essere interessati alle sue prestazioni.

Zaniolo riparte dalla Turchia? Che gol col Galatasaray

Reduce da un’annata da dimenticare prima con l’Atalanta e poi con la Fiorentina, chiusa con il giallo dell’aggressione negli spogliatoi del Viola Park ai danni di due calciatori della Roma Primavera, Zaniolo ha fatto ritorno al Galatasaray, che è ancora proprietario del suo cartellino. Questa sera il 26enne centrocampista di Massa ha indossato nuovamente la casacca del club di Istanbul nella prima amichevole estiva vinta 5-2 contro l’Umraniyespor.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al minuto 33 il classe 1999 ha avviato e chiuso l’azione del momentaneo 2-1 a favore dell’undici di Okan Buruk. Un gol in cui è racchiuso tutto il talento finora espresso solo a tratti di un calciatore che ha fatto discutere più per quanto fatto fuori che dentro il campo. Nei giorni scorsi Zaniolo avrebbe comunicato al club la sua intenzione di giocare in Super Lig, ma i piani del Gala potrebbero non coincidere con la sua volontà.

Non basta un sigillo: per i tifosi è un traditore

A leggere i commenti social dei tifosi del Galatasaray non basta certo un gol per riscattarsi, proprio no. “Dobbiamo liberarcene il prima possibile. I nostri avversari sono diventati molto più forti: dobbiamo darci una mossa” scrive un sostenitore su X riferendosi ai colpi fin qui messi a segno dal Fenerbahce di Mourinho.

“Non mi piaci, ci hai tradito” commenta Yusuf su Instagram. “Quando perde palla, non insegue mai il suo avversario e dà il via a contropiedi pericolosi. Meglio dirgli addio” aggiunge mrt39. Ma c’è anche chi ci crede. È il caso di Erayguzeller, secondo cui sarebbe il caso di puntare su Zaniolo: “Non c’è bisogno di cercare il numero 10 dopo Mertens, l’abbiamo già trovato”.

Zaniolo può tornare in Serie A: ecco dove

In questo momento il Galatasaray è impegnato nella trattativa serrata col Napoli per Osimhen. Preso già Sané, il prossimo obiettivo potrebbe essere Calhanoglu, per cui Okan Buruk è uscito allo scoperto con dichiarazioni che non fanno dormire sonni tranquilli ai sostenitori dell’Inter.

Ciò significa che la permanenza in Turchia di Zaniolo è tutt’altro che scontata. Alla finestra diversi club di Serie A, pronti a concedere una nuova chance al calciatore. Occhio all’ipotesi Torino, che sarebbe disposto ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto. E anche il Genoa attende sviluppi.