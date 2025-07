Galatasaray: delirio per Osimhen, si punta a Donnarumma o Ederson ma scoppia caso Morata

Il club turco non si ferma, per sostituire in porta Muslera nel mirino oltre a Gigio anche Ederson, il bomber ex Milan punta i piedi per andar via

Sono giorni di eccitazione al Galatasaray: mantenute le promesse, il club turco sta facendo le cose sempre più in grande e ieri ha accolto Victor Osimhen a Istanbul: bagno di folla, migliaia di tifosi in festa all’aeroporto Atatürk, cori, fumogeni e bandiere per il nigeriano accolto come una star ma il mercato ribolle con altri nomi.

Istanbul in festa per Osimhen

Erano tanti gli scettici che non pensavano fosse possibile l’acquisto di Osimhen, un obiettivo invece raggiunto per l’orgoglio del vicepresidente Abdullah Kavukcu, che dopo aver risolto ogni questione con De Laurentiis, è tornato in Turchia con la stella nigeriana. 40 milioni di euro in pagamento immediato, altri 35 milioni la prossima stagione, cinque milioni di bonus, il 10% di una futura cessione al Napoli… e una clausola che gli impedisce di vendere a club italiani per i prossimi due anni. Tutto questo, con il contratto di Osimhen in scadenza a giugno 2026 (anche se il Napoli aveva l’opzione di prolungarlo fino a giugno 2027). Dopo aver segnato 37 gol in 41 partite, l’obiettivo del club ottomano era quello di trattenere l’attaccante africano. E ci sono riusciti.

Parlando all’aeroporto, Kavukcu ha detto: “Il mio presidente e io abbiamo avviato questo progetto a gennaio. Tutti ci dicevano: ‘State solo facendo pubbliche relazioni’. Noi abbiamo risposto: ‘Osimhen, vieni, abbiamo i soldi pronti’. Nemmeno loro ci credevano. Abbiamo lavorato duramente per trovare quei soldi senza vendere nulla”.

Osimhen giura amore al Gala

Ossessiva in città l’attesa per l’ex Napoli. La diretta sul canale YouTube del club, che ha trasmesso il tracciamento radar dell’aereo con a bordo il bomber nigeriano, ha superato i 3 milioni di spettatori. Una volta sbarcato Osimhen è stato accolto da una folla in delirio: “Sono tornato nel posto che amo. Solo Gala. Non riesco a descrivere questa sensazione. Darò tutto per questa squadra, Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo. Voglio dire, basta guardare la folla che viene a vedere un giocatore. Dimostra quanto amore hanno per me. E sono pronto a dare tutto per raggiungere il successo con i miei compagni di squadra in questa nuova stagione. La storia continua e sono felice di continuarla con il Galatasaray”.

Il club turco però non si ferma qui: dopo aver preso Leroy Sané dal Bayern, Jakobs dal Monaco e Frankowski dal Lens si cerca un portiere per sostituire Muslera, che ha lasciato il Gala dopo 7 anni. Il sogno è Donnarumma, che non ha rinnovato col Psg ma che piace anche in Premier, l’alternativa è Ederson che potrebbe lasciare il City.

Il caso-Morata

L’unica spina si chiama Morata. Nonostante il ritorno di Osimhen, il Galatasaray continua a bloccare la cessione dell’ex Milan che però spinge per tornare in Italia: il bomber non si è presentato all’ultimo allenamento per forzare la cessione e il Como ha avviato nuovi contatti per convincere i turchi. Il Gala, dal canto suo, continua a considerarlo un elemento importante in squadra e ha ribadito il proprio no.