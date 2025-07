Napoli, Osimhen impara l’italiano per pungere i tifosi azzurri: il post per il Galatasaray scuote i social

In una story pubblicata dal club turco per celebrare il ritorno dell’attaccante una frase che fa discutere: per molti è uno sfottò diretto ai fan partenopei

Entusiasta per il ritorno a Istanbul e al Galatasaray, Victor Osimhen festeggia sui social con una Instagram story pubblicata dal club turco: nel video, il nigeriano pronuncia una frase in italiano. Per i tifosi del Napoli è uno sfottò nei loro confronti.

Osimhen e il rapporto con l’italiano

Quando giocava nel Napoli e segnava gol a grappoli – compresi quelli che hanno condotto gli azzurri allo scudetto del 2023 – Victor Osimhen era criticato per una sola e unica ragione: alcuni tifosi partenopei non gli perdonavano il fatto di non aver mai imparato l’italiano. Ed è paradossale che il centravanti abbia pronunciato le sue prime parole nella nostra lingua proprio oggi, in una Instagram story pubblicata dal Galatasaray per celebrare il ritorno a Istanbul del giocatore.

Una presa in giro del Napoli?

Paradossale al punto che, per molti tifosi del Napoli, la frase pronunciata da Osimhen sia uno sfottò diretto proprio ai supporter partenopei. Nel video pubblicato come Instagram story dal profilo ufficiale del Galatasaray si vede Osimhen in aereo, sul volo diretto a Istanbul. L’attaccante tocca il simbolo della squadra turca sulla maglia e poi pronuncia una frase: “Solo il Gala”. Un omaggio al club che l’ha accolto, pagando la clausola da 75 milioni di euro imposta dal Napoli. Ma perché pronunciarla in italiano?

La rabbia dei tifosi azzurri

Per i tifosi del Napoli la domanda alla risposta è chiara. “Osimhen a Napoli non parlava una parola d’italiano, l’ha imparata oggi per prenderci in giro. Ma non ha capito nulla”, commenta Antonio su X. Pietro concorda: “Sfotta pure, non ha capito che i più felici siamo noi che ce lo siamo tolto dalle scatole”. “Poteva essere il numero uno al mondo, invece si perde così”, aggiunge Chico. “Non so perché, ma guardo questo video e mi sento felice quasi quanto i supporter del Galatasaray. Non mi sono mai sentito così entusiasta per una cessione di qualche calciatore del Napoli”, scrive Domenico. “C’è poco da fare, è un bimbo viziato! Menomale che è andato!”, aggiunge Francesco. Biagio, infine, medita vendetta: “Speriamo di incontrarlo in Champions!”.