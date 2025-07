Berrettini scaccia i timori sul ritiro: Matteo si allena con Sinner a Montecarlo, rientro allo US Open più vicino

Matteo Berrettini torna a mostrarsi sorridente sui social, dove ha condiviso una foto mentre si allena con Jannik Sinner a Montecarlo, allontanando le paure dei tifosi sul ritiro e facendo ben sperare per lo US Open

La rinuncia di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Cincinnati dopo quello di Toronto avevano fatto scattare un campanello d’allarme nei tifosi, che iniziavano a temere il peggio, come un addio anticipato al tennis. A tranquillizzare i tanti appassionati ci ha pensato però lo stesso tennista romano, che è tornato a mostrarsi su un campo da tennis con un post sul proprio profilo Instagram mentre si allena a Montecarlo in compagnia dell’amico e numero 1 al mondo Jannik Sinner.

Berrettini torna a mostrarsi su un campo da tennis: allenamento con Sinner a Montecarlo

A distanza di oltre un mese dalla sua fugace apparizione a Wimbledon dove è stato eliminato al primo turno da Kamil Majchrzak – unico suo match negli ultimi due mesi e mezzo – e dove non era apparso al meglio della forma per via dell’infortunio agli addominali, Matteo Berrettini è tornato a mostrarsi su un campo da tennis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

All’indomani del ritiro dal torneo di Cincinnati il tennista romano ha infatti condiviso sul proprio Instagram un post in cui è ritratto sorridente insieme a Jannik Sinner, con il quale si è allenato sui campi in cemento del Country Club di Montecarlo, dove entrambi risiedono, accompagnato dalla didascalia: “Un passo per volta, con il migliore”.

Crescono le speranze di rivedere Berrettini allo US Open

Un post che sa tanto di risposta, o meglio di rassicurazione, ai tanti tifosi che in seguito ai suoi quattro forfait consecutivi tra Gstaad e Cincinnati, senza specificare le ragioni che lo hanno portato a queste rinunce, si erano mostrati preoccupati per il suo futuro, tanto da temere anche un possibile addio al tennis di Berrettini nonostante i suoi soli 29 anni.

Timori spazzati via con una semplice foto e una frase, che in un certo senso confermano quello già si sospettava, ovvero che Matteo non ha alcuna intenzione di forzare il rientro in campo, ma di voler tornare a competere solo a infortunio completamente smaltito, evitando così di rischiare nuove ricadute che potrebbero tenerlo ulteriormente lontano dai tornei.

Il fatto che si stia allenando sui campi in cemento con Sinner fa anche ben sperare in vista dello US Open, dove ora la sua presenza appare certamente più probabile, anche se ovviamente non certa. Possibile che Berrettini infatti stia usando questi giorni di allenamenti lontano dai riflettori proprio per capire le sue condizioni e valutare al meglio la fattibilità di un ritorno alle competizioni, con la decisione che verrà presa solo all’ultimo, quando e se tutti i timori di una possibile ricaduta saranno svaniti.