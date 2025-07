Psg, Donnarumma sempre più lontano: sarà lui a scegliere tra questi cinque club

Tutti pazzi per il n.1 della Nazionale che non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo col Psg: Premier, Arabia o Turchia? Ecco dove potrebbe finire

Donnarumma e il Psg sono sempre più lontani. Il portiere della Nazionale, fresco di triplete con il Paris, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Diventa sempre meno inverosimile il suo addio a quattro anni di distanza dall’estate in cui lasciò il Milan, a parametro zero, per volare in Ligue 1. Donnarumma non ha mai nascosto di voler restare al Psg ma, in assenza della firma sul prolungamento, potrebbe essere ceduto per realizzare una plusvalenza.

Galatasaray e Arabia Saudita: Donnarumma fa gola e il Psg tratta Chevalier

Alla finestra non mancano i club che fiutano la possibilità di assicurarsi le prestazioni di Donnarumma: il Galatasaray è più che interessato, vuole essere protagonista in Champions League e con Gigio tra i pali andrebbe a compiere un grande salto di qualità. In Arabia Saudita è nel mirino del fondo sovrano Pif, che prepara una maxi offerta per convincerlo a lasciare l’Europa. Intanto, il Psg sarebbe pronto a sborsare 40 milioni per Lucas Chevalier del Lille: se così fosse rappresenterebbe più di un semplice segnale rispetto all’eventualità di una partenza di Donnarumma.

United, City, Chelsea: c’è la fila in Premier per Donnarumma

In Inghilterra, Donnarumma è stato l’uomo che ha condannato i Three Lions a perdere l’Europeo in casa, nel 2021, e non ci sarebbero difficoltà a garantirgli uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione: 2 in più di quanto ne guadagna attualmente a Parigi. Il Manchester United ha deciso di non scommettere più su Onana, Ederson non è certo della conferma al Manchester City e il Chelsea riflette perché non è salda la posizione di Sanchez. Con i 30 milioni garantiti dalla vendita di Joao Felix all’Al-Nassr potrebbero bussare alla porta del Psg, che è in una posizione negoziale tale da poter essere costretto ad abbassare la sua richiesta di 50 milioni per il portierone campano.

Donnarumma torna in Italia? Inter e Juve alla finestra

Più remota la possibilità di un ritorno in Italia. Inter e Juve monitorano la situazione, ma la Serie A non è più da anni la metà dei top player e più che competere a suon di milioni potrebbero ragionare a lungo termine nella speranza di arrivare a Donnarumma senza dover pagare il cartellino. Resterebbe da coprire uno stipendio non meno oneroso, ma intanto Donnarumma potrebbe essere già finito altrove.