Psg, Donnarumma gioca col fuoco: ecco cosa rischia il portiere della Nazionale

Si configura un caso Mbappé bis in casa Psg. Il portierone vorrebbe rimanere a Parigi ma non c'è accordo sul rinnovo e altri club bussano alla porta

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Il portierone del Paris Saint-Germain ha il contratto in scadenza tra un anno e non c’è accordo con il club per il rinnovo. Se il procuratore del calciatore fa sapere che il suo assistito si trova bene in Francia, è anche vero che la situazione potrebbe diventare ben presto spinosa. Non mancano le società interessate, con la possibilità che l’azzurro possa diventare ben presto un caso.

Stagione da top ma futuro in bilico

Campione di Francia e d’Europa e vice-campione del Mondo. La stagione di Gigio Donnarumma al Psg è stata sensazionale, con tanti trofei vinti e uno status che ormai lo avvicina sempre di più ad essere considerato il miglior portiere in circolazione. Tutto ciò, però, non si traduce automaticamente con un rinnovo di contratto. Allo stato attuale, infatti, non c’è accordo tra il giocatore e i rossoblù per prolungare oltre all’attuale scadenza del 2026.

La proposta di rinnovo del Psg bocciata dal portiere

Insomma, per Donnarumma la storia potrebbe ripetersi. Il numero 1 della Nazionale italiana potrebbe lasciare il Psg proprio come fece con il Milan: da free agent. Anche perché l’offerta di prolungamento di contratto del club transalpino è al ribasso: una parte fissa e una parte variabile legata alle presenze, come previsto dalla nuova linea salariale imposta da Luis Campos. Una proposta che l’entourage del 26enne campano ha respinto categoricamente.

Ora i rapporti tra le parti sono freddi, sebbene ci sia la volontà di massima del portiere di rimanere a Parigi. Occhio, però, perché in caso di addio i rossoblù non si farebbero certo trovare impreparati. Si sta parlando in questi giorni di un potenziale interesse nei confronti del promettente Lucas Chevalier del Lilla. Il Psg ha vissuto già storie di questo tipo: il caso più eclatante fu quello di Kylian Mbappé ma anche Adrien Rabiot in passato ha avuto un trattamento simile e l’ex Juve per non aver rinnovato finì ai margini della squadra, senza giocare mai. La stessa sorte potrebbe capitare a Gigio: tribuna per un anno prima di arrivare a scadenza a parametro zero.

Il possibile destino di Gigio

Allora che ecco che si aprono scenari interessanti sul mercato. L’Italia, pur essendo la patria di Gigio Donnarumma, partirebbe inevitabilmente dietro nella corsa. Sul calciatore si sono già mossi club di Premier League tra i quali il Chelsea così come il Galatasaray, specialmente se davvero il portierone si libererebbe a zero. Nel frattempo, qualora la situazione rimanesse di stallo, per l’ex milanista si configurerebbe lo spettro di un’annata assai complicata sotto la Torre Eiffel.