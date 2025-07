Kelly Doualla spinge l’Italia della velocità: oro e record per la staffetta. E a Skopje esplode il talento di Succo: che primato

L’Italia dell’atletica vive un’altra giornata da sogno al Festival Olimpico della Gioventù che si sta disputando a Skopje con la splendida vittoria della staffetta femminile che firma anche il record europeo

Record su record: l’Italia della velocità sembra aver trovato una miniera d’oro. Qualche giorno fa il crono super di Kelly Doualla sui 100 metri ha fatto il giro del web lasciando tutti senza parole. Un 11”21 che le consente di essere tra le grandi promesse della velocità a livello Mondiale. A Skopje però arriva anche un altro record firmato dalla staffetta e le prestazioni super di un’altra speranza azzurra: Alessia Succo.

Il record della velocità azzurra

Tante le gare in programma al Festival Olimpico della Gioventù sulla pista di atletica e per questo motivo gli organizzatori hanno scelto per la velocità una staffetta decisamente insolita (100-200-300-400), una prova che di certo non si vede tutti i giorni. E ancora una volta le azzurre si fanno trovare protagoniste conquistando la vittoria con la migliore prestazione europea under 18 con il tempo di 2’04”57 con la squadra composta da Kelly Doualla, Alessia Succo, Laura Fruttaioli e Margherita Castellani. Un record che già apparteneva all’Italia e che era stato fatto segnare solo un anno fa, con le azzurre che però si sono migliorate notevolmente.

Non c’è solo Doualla: Succo è un talento

La velocità azzurra soprattutto al femminile è in ottime mani. I record di Kelly Doualla rischiano quasi di non fare più notizia, la 15enne dal suo debutto ufficiale sui 100 metri in questa stagione ha abbassato il suo personale di oltre 4 decimi e ogni volta che scende in pista è in grado di regalare un’emozione in più. Ma sono tante le speranze azzurre per il futuro a cominciare da Alessia Succo classe 2009 che a Skopje, oltre al traguardo con la staffetta dove ha gareggiato sui 200 metri, ha conquistato anche la medaglia d’oro sui 100 ostacoli con il tempo di 13”04 che vale anche il primato italiano per la categoria allieve che già le apparteneva con 13”13 e il record europeo è a pochi centesimi di distanza.

Le ambizioni di Doualla

Neanche il tempo di disfare le valigie che già si parte per una nuova avventura: dal 7 al 10 agosto la nazionale italiana sarà infatti impegnata negli Europei Under 20 a Tampere in Finlandia. E Doualla nonostante sia una delle più giovani della compagnia sembra non volersi accontentare: “Penso di poter fare ancora meglio, e non mi pongo limiti per quanto riguarda il cronometro – ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport – cerco di godermi le esperienze come accaduto all’Eyof visto che è anche la prima volta che sono lontana da casa e senza i miei genitori. I Mondiali? Ne parleremo più avanti”.