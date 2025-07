Il calendario della Serie A Women, format 2025/2026, le squadre, le protagoniste per la svolta definitiva

Nuovo calendario e step, novità e le date fondamentali del prossimo campionato con le protagoniste anche di Euro2025

L’amarezza per una esclusione a tratti improba, di certo inattesa e ingiusta soprattutto per quel che avrebbe potuto essere per Cristiana Girelli a Euro2025, accompagna le premesse all’evento adesso più centrale, nel quadro della prossima stagione. Il calendario di Serie A, che quest’anno entra in una nuova era, promette un ulteriore progresso – nel percorso intrapreso di evoluzione del movimento – già nel nome, nel brand: Serie A Women.

Il calendario 2025/2026 della Serie A Women, la formula

Presentato lo scorso 5 maggio durante ‘Frecciarossa Game On’, nuova formula, con il massimo campionato che sarà formato da 12 squadre, con sviluppo in gare di andata e ritorno. La stagione 2025-26 inizierà ufficialmente nel weekend tra il 23 e il 24 agosto con la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup; poi, dopo la Final Four che assegnerà la nuova competizione, prevista tra il 24-25 (semifinali) e il 27-28 settembre (finale), dal weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre toccherà alla Serie A Women.

Le tappe di avvicinamento fondamentali, quindi, saranno:

23 e 24 agosto prima giornata fase a gironi Serie A Women’s Cup;

24-25 agosto con la Final Four

27-28 settembre finale;

4-5 ottobre prima giornata del campionato Serie A Women;

16 e il 17 maggio 2026 fine campionato.

Dove vedere in tv e streaming la nuova Serie A 2025/2026

Per seguire in tempo reale e live la nuova Serie A femminile 2025/2026, i tifosi e gli appassionati dovranno sintonizzarsi anche in questa stagione sulla Rai (una partita ogni weekend) e DAZN (che detiene i diritti di tutte le gare) in streaming, con una copertura mediatica totale anche sul sito della FIGC e sui canali social da quest’anno dedicati alla Serie A Women.

Il format con 12 squadre

Le 12 squadre protagoniste con Ternana Women, Parma e Genoa neopromosse hanno appreso la sequenza delle partite, come da calendario che ha già fornito le proprie premesse. Le campionesse d’Italia della Juventus apriranno il campionato sul campo del Sassuolo mentre l’Inter, seconda al termine della scorsa stagione, ospiterà la Ternana Women, neo promossa che debutta contro un’avversaria che ha dimostrato determinazione e qualità.

La Roma, terza classificata nel 2024-25 e qualificata alla Women’s Champions League, riceverà un’altra neopromossa, il Parma. Completano il quadro della prima giornata Como Women-Lazio, Genoa-Milan e Napoli Women-Fiorentina. Orari e giorni saranno resi presto disponibili dalla divisione femminile della FIGC.

Da notare che:

il derby di Roma è in programma alla sesta giornata (16 novembre, andata in casa delle giallorosse),

quello di Milano alla nona (14 dicembre, andata in casa rossonera)

mentre l’atteso Roma-Juventus, rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia e sfida anche della Supercoppa del 10-11 gennaio, è previsto per il 7 dicembre.

Inter-Juventus, sfida tra le prime due classificate dello scorso campionato, inaugurerà invece il 2026 (18 gennaio). Il primo derby regionale della stagione sarà infine quello emiliano tra Parma e Sassuolo, alla seconda giornata (12 ottobre).

La Serie A Women si concluderà nel weekend tra il 16 e il 17 maggio 2026 (una settimana prima della finale della Coppa Italia Women); le soste sono previste per il 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1° marzo, 7-8 marzo, 11-12 e 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), per il 27-28 dicembre e per il 3-4 gennaio (festività natalizie).

Champions e retrocessione

Siccome qualche variazione di formula è evidente e degna di nota, va specificato che si qualificheranno alla UEFA Women’s Champions League – che da quest’anno cambierà format, con anche l’introduzione di una seconda competizione europea, la UEFA Women’s Europa Cup – le prime tre classificate al termine della nuova Serie A Women, campionato a 12. L’ultima squadra classificata, invece, retrocederà nel campionato di Serie B 2026-27.

Riassumendo, la prima giornata si disputerà il 4-5 ottobre 2025 quando scenderanno in campo le 12 contendenti in corsa per lo Scudetto. Ecco l’elenco delle partite:

Prima giornata (4-5 ottobre)

Como Women-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Ternana Women

Napoli Women-Fiorentina

Roma-Parma

Sassuolo-Juventus

Riepilogo delle date