Follia Zaniolo durante Roma-Fiorentina primavera, aggrediti due giocatori: ma Nicolò non ci sta e incolpa i giallorossi

La Roma ha denunciato un atteggiamento intimidatorio e aggressivo di Zaniolo al termine della sfida primavera contro la Fiorentina, ma Nicolò non ci sta e smentisce tutto

Ha dell’incredibile quanto accaduto al termine della semifinale di playoff del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina, con l’ex giallorosso e attuale giocatore della prima squadra viola Nicolò Zaniolo che sarebbe entrato nello spogliatoio della formazione capitolina dove avrebbe aggredito due giocatori.

La follia di Zaniolo durante Roma-Fiorentina primavera

Altro che buon esempio per i più giovani. Il trequartista della Fiorentina Nicolò Zaniolo sarebbe stato protagonista di un gesto folle al termine della semifinale playoff del campionato Primavera tra la compagine viola e la Roma, sua ex società con cui si è lasciato tutt’altro che in buoni rapporti, come testimoniano anche le forti contestazioni da lui subite al ritorno allo Stadio Olimpico in questa stagione.

Stando a quanto riportato da Sportitalia, Zaniolò sarebbe entrato negli spogliatoio della Roma per provocare i giocatori, scatenando la loro inevitabile reazione e facendo scaturire una lite, con Nicolò che avrebbe aggredito fisicamente due giocatore della primavera giallorossa, scagliando anche un pugno a uno di loro. Una scena che potrebbe essere quella commentata con disgusto da Galoppa, l’allenatore dei viola: “Nervi tesi? Io ho tenuto la squadra fuori per evitare problemi per la finale, ho visto una rissa ma non ci ho capito nulla. Stato più qualcosa tra dirigenti che tra i ragazzi, una scena pietosa”.

Il comunicato della Roma

Poco dopo la conclusione della partita e la fuoriuscita della notizia riportata da Sportitalia, la Roma ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito, nel quale viene condannato il comportamento di Zaniolo: “La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

La replica di Zaniolo

La Fiorentina ha poi diffuso la replica di Zaniolo, che ha voluto dare la sua versione dei fatti, scaricando le responsabilità sui giocatori della Roma Primavera: “Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma a un certo punto hanno iniziato a insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”.