Roma, la last dance di Ranieri: l'ultima impresa da compiere, il nuovo allenatore e il retroscena su Venditti

Ultima da allenatore per Sir Claudio che vuole chiudere in bellezza col quarto posto Champions. Da lunedì sarà dirigente: "Nuovo tecnico? L'accordo c'è già"

La last dance di Ranieri. Sir Claudio è chiamato all’ultima impresa prima di salutare la panchina (quella contro il Torino sarà la numero 501 della sua carriera in Serie A) e iniziare una nuova vita da dirigente. Sempre con la Roma. Sempre per la Roma. C’è una missione Champions da compiere: i giallorossi tenteranno l’assalto al quarto posto. E, se non dovessero riuscirci, resterà l’incredibile scalata in classifica su cui è impresso il nome del tecnico di Testaccio.

Roma, l’ultima di Ranieri: emozioni e l’obiettivo

Lo ricorda subito, Ranieri, in quella che è la sua ultima conferenza stampa da allenatore: “Non sono bravo nell’esternare a parole le mie emozioni”. Ma, dopo una vita trascorsa in panchina centrando risultati straordinari come la Premier con il Leicester o la promozione (più salvezza) al timone del Cagliari, il peso dell’ultima si avverte eccome.

L’allenatore ringrazia i tifosi per il toccante omaggio in occasione – sì, è una parola ricorrente – dell’ultima all’Olimpico ( “non mi aspettavo una scenografia così meravigliosa”) e pensa a chiudere in bellezza. Con il quarto posto Champions. A Torino la Roma ci proverà, anche se il destino è in realtà nelle mani della Juve. “Dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver fatto il massimo. Poi magari penserò a tutto quello che mi è successo in questi giorni”.

Che cosa farà Ranieri da lunedì

Archiviata la sua lunghissima carriera da allenatore con l’ultima in trasferta nel capoluogo piemontese, da lunedì Ranieri inizierà la sua terza vita professionale nel mondo del calcio come senior advisor dei Friedkin. E con la consapevolezza del risultato raggiunto in campionato che cambia le prospettive di mercato. Sarà Champions o Europa League? Di sicuro gli investimenti verranno regolati in base agli introiti, ma, a quanto pare, il piazzamento finale non andrà a influire sulla scelta del nuovo allenatore.

È infatti stati lo stesso Ranieri a dichiarare nella lunga intervista concessa a ‘La Repubblica’ che il rebus panchina è stato sciolto. “L’accordo c’è già, ma deciderà il presidente quando dirlo”. I tifosi attendono la fumata bianca. Anche perché nel corso di questi mesi di nomi ne sono stati fatti in quantità industriale. E lo stesso Totti, con l’ironia che lo contraddistingue, ci ha scherzato su: “Ormai sono finiti”. Allegri, Sarri, Klopp, Espirito Santo, Gasperini, Fabregas, Mancini, Pioli e chi più ne ha, più ne metta.

Nuovo allenatore: il retroscena sul fratello e Venditti

Impossibile far capitolare Ranieri. Bocca cucita sul nome. Pensate: non lo ha rivelato neppure al fratello. “Mi ha chiamato e mi fa: ‘Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!’. E io: ‘Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce’”.

Uguale trattamento è stato riservato anche ad Antonello Venditti. “Gli ho detto: ‘Lo saprete il 1° luglio’. Mi fa: ‘Ma se arriva a luglio non conosce i giocatori’. ‘Glieli spiego io’, gli ho detto”. Insomma, il Claudio dirigente è già bello carico per la sua nuova avventura dietro la scrivania.